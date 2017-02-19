Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.433
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5074
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?

Ülkücüler bu düğünde buluştu

Alanya'daki ülkücüler, MHP İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çınar'ın düğününde buluştu

Ülkücüler bu düğünde buluştu

Alanya'daki ülkücüler, MHP İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çınar'ın düğününde buluştu

19 Şubat 2017 Pazar 16:37
Ülkücüler bu düğünde buluştu
banner404

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın ekibinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif siyaset yapan Mehmet Çınar, dünya evine girdi. Pelin Usluer'le olan birlikteliğini Kestel Düğün Salonu'nda yapılan muhteşem bir düğünle taçlandıran ve dünya evine giren Mehmet Çınar'ı bu mutlu gününde Alanya siyasetinin çok sayıda tanınmış ismi de yalnız bırakmadı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, MHP'nin yöneticileri ile onlarca ülkücü düğünde hazır bulundu. Türkdoğan, yakasına tam altın taktığı damada Türk Bayrağı, geline ise Kuranı Kerim hediye etti.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MHP İlçe TeşkilatıMehmet Çınar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrika Başkanı Azzam çok şaşırdı
Afrika Başkanı Azzam çok şaşırdı
'Biz çok büyük bir aileyiz'
'Biz çok büyük bir aileyiz'
Dim TV Ana Haber Bülteni Canlı yayınını izlemek için tıklayın!
Dim TV Ana Haber Bülteni Canlı yayınını izlemek için tıklayın!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals