Ülkücüler bu düğünde buluştu

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın ekibinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif siyaset yapan Mehmet Çınar, dünya evine girdi. Pelin Usluer'le olan birlikteliğini Kestel Düğün Salonu'nda yapılan muhteşem bir düğünle taçlandıran ve dünya evine giren Mehmet Çınar'ı bu mutlu gününde Alanya siyasetinin çok sayıda tanınmış ismi de yalnız bırakmadı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, MHP'nin yöneticileri ile onlarca ülkücü düğünde hazır bulundu. Türkdoğan, yakasına tam altın taktığı damada Türk Bayrağı, geline ise Kuranı Kerim hediye etti.