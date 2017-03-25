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Uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması başladı

Cep telefonları dışındaki elektronik malzemelerin uçak kabininde taşınmasını yasaklama yönündeki karar, sabah saatlerinden itibaren THY'nin New York ve Londra'ya yapacağı tarifeli seferlerde uygulanmaya başlandı. Yolculardan Hakan Korkmaz: "Herhalde arka tarafında başka sebepler vardır ama büyük ihtimal ekonomik gözüküyor"

Uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması başladı

Cep telefonları dışındaki elektronik malzemelerin uçak kabininde taşınmasını yasaklama yönündeki karar, sabah saatlerinden itibaren THY'nin New York ve Londra'ya yapacağı tarifeli seferlerde uygulanmaya başlandı. Yolculardan Hakan Korkmaz: "Herhalde arka tarafında başka sebepler vardır ama büyük ihtimal ekonomik gözüküyor"

25 Mart 2017 Cumartesi 10:43
Uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması başladı
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CEP telefonları dışındaki elektronik malzemelerin uçak  kabininde taşınmasını yasaklama yönündeki karar, Sabah saatlerinden itibaren Türk  Hava Yolları'nın (THY) ABD ve İngiltere'ye tarifeli seferlerinde uygulanmaya  başlandı. THY uçaklarıyla İngiltere'nin başkenti Londra ile ABD'nin New York  kentine gitmek üzere Atatürk Havalimanına gelen yolcular, rutin bilet işlemlerini  gerçekleştirdi. Söz konusu yasakla ilgili daha önce bilgilendirilen yolcuların  birçoğunun elektronik eşyasını bavullara yerleştirerek havalimanına geldiği  öğrenildi. Başka ülkelerden ABD ve İngiltere'ye gitmek üzere İstanbul'a gelen  transit yolcular, körüklerde boarding kontrollerinden geçti. Yolcular,  yanlarındaki diz üstü bilgisayar, tablet, e-kitap okuyucular ve Oyun konsollarını  özel güvenlik şirketi görevlilerine teslim etti. İşlemlerin ardından üzerine  etiket yapıştırılan ve özel kutulara konulan eşya, uçak altına götürüldü. Uçuş sırasında uçağın kargo bölümünde tutulan söz konusu eşyanın sefer  bitiminde bagaj etiketi eşleştirilmesi sonrasında sahiplerine teslim edileceği  belirtildi.

"Dokuz saat Kitap okuyacağım"

New York'a gitmek üzere havalimanına gelen Hakan Korkmaz, basın  mensuplarına yaptığı açıklamada, çıkan haberlerden dolayı söz konusu yasaktan  bilgisi olduğunu söyledi. Korkmaz, bu konunun günlerdir konuşulduğunu ifade ederek, "Şimdi  hiçbir elektronik eşyayı yanıma almadım. Dokuz saat kitap okuyacağım. Herhalde  arka tarafında başka sebepler vardır ama büyük ihtimal ekonomik gözüküyor."  ifadelerini kullandı. Yolculardan Aytül Korkmaz ise bu uygulamanın THY ve İstanbul çıkışlı  seferlerin önünü keseceğini düşündüğünü belirtti. Korkmaz, Amerika'ya, Ortadoğu  kaynaklı pek çok yolcunun İstanbul üzerinden uçtuğunu dile getirerek, "Herhalde  onlar başka yerleri tercih ederler diye düşünüyorum. İnşallah çok uzun sürmez.  Bizim başka şansımız yok. İstanbul'da yaşıyoruz. Mecburen İstanbul üzerinden  uçacağız. O yüzden bizi etkilemeyecek." diye konuştu. Aşkın Aldanmaz ise dünyanın en güçlü ülkelerinden ABD ve İngiltere'nin  bazı uygulamalarla başka ülkeleri ötekileştirme yoluna gittiğini savunarak,  "Belli bölgelerin insanlarını 'zanlı' konumunda addetmek için çalışılıyor" dedi. Aldanmaz, hayatın ayrılmaz bir parçası olarak ifade ettiği elektronik  eşyasını yanına almak zorunda olduğunu sözlerine ekledi.

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