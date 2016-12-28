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Üç sunucudan flaş karar! İzdivaç yayını yok

3 ayrı kanalda ekrana gelen izdivaç programları, ortak kararla ocak ayının ilk haftası yayın yapmayacak

Üç sunucudan flaş karar! İzdivaç yayını yok
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ESRA Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı evlilik programları, 2017'nin ilk haftasında ekranlarda olmayacak. Medyaradar'ın haberine göre; bu kararın nedeni olarak, yeni yılın ilk haftasında izdivaç programlarında Reklam gelirlerinin düşmesi gösterildi.
Üç sunucunun yaptığı centilmenlik anlaşması uyarınca izdivaç programları 9 Ocak'tan itibaren yayına başlayacak.
Bu anlaşma izdivaç programları arasında ilk değil. Daha önce de evlilik programları ortak bir karara varmış, gelin ve damat adaylarının transfer edilmeyeceği açıklanmıştı.
 
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Etiketler; #esra erol #Zuhal Topal #seda sayan #reklam
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