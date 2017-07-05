Üç gündür kayıptı, ölü bulundu

GELİBOLU'DA kamyonetiyle nakliyecilik yapan evli ve 2 çocuk babası Vatan Çiçekçi, 3 gün önce evinden işe gittiğini söyleyerek çıkıp, bir daha geri dönmedi. Yakınları, cep telefonundan aramalarına rağmen kendisinden cevap alamadı. Bunun üzerine durum polise bildirildi. Bu arada, gelen bir ihbar sonrası Gelibolu-Keşan karayolu üzerindeki Güneyli mevkiine giden jandarma ekipleri, bir cesetle karşılaştı. Sıcak hava nedeniyle bozulan ceset, incelenmek üzere Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan savcılık incelemesinde, cesedin üç gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Vatan Çiçekçi'ye ait olduğu belirlendi. Herhangi bir darp veya yara izine rastlanmayan Çiçekçi'nin cesedi, kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.