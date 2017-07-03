TV’ye çıktıktan sonra tehdit almaya başladım

ALMANYA’NIN Frankfurt kentinde polis şiddeti nedeniyle öldüğü iddia edilen Savaş Kabasakal’ın ailesine taziye ziyareti sırasında konuşan BIG Genel Başkanı Haluk Yıldız, ölüm tehditleri aldığını söylerken şöyle dedi:

“Birkaç kez Alman televizyonuna çıktıktan sonra tehdit mektupları almaya başladım. Çıktığım günden beri her gün tehdit mektupları alıyorum. Evimdeki posta kutusuna, mail adresime tehdit mektupları geliyor. ‘Ülkeyi terk edin’, ‘Senin de hesabını göreceğiz’ şekline tehditler ve hakaretler alıyorum.”