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TV'lere 'Akil' tepkisi

Akil Gençler Platformu, Türk ahlak ve aile yapısına uymayan televizyon dizilerini şikayete hazırlanıyor.

TV'lere 'Akil' tepkisi

Akil Gençler Platformu, Türk ahlak ve aile yapısına uymayan televizyon dizilerini şikayete hazırlanıyor.

09 Şubat 2017 Perşembe 16:19
TV'lere 'Akil' tepkisi
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA'DA yaşayan Akil Gençler Platformu Genel Başkan Yardımcısı Musa Öğütçü, Türk ahlak ve aile yapısına uygun olmayan televizyon dizilerinin ve programlarının Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) şikayet edilmesini istedi. Öğütçü, "Günümüzde televizyonlar öyle programlar yapıyorlar ki ne aile terbiyesi kalıyor, ne de millet bilinci. Tamamen çeşitli oyunlar ile beyin yıkama ve cinsel dürtü oluşturma amacı güden bu tür yayınları hep birlikte şikayet edelim. Akil Gençler Platformu olarak Türkiye'nin 81 ilinde evlenme programları ve bunun gibi programların kapanması konusunda kampanya başlattık. Cuma günü 81 ilimizde vatandaştan imza toplamak için sahada olacağız. Şikayetlerinizin önemi çok büyük. Devletin verdiği bireysel olanaklar ile bizler şikayet edeceğiz ki kurumlar baskı altında olduklarını bilsinler ve devlet de gerekeni yapsın. Alo 444 1 178 numaralı telefonu arayarak da şikayetlerinizi bildirebilirsiniz" dedi.

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Son Güncelleme: 09.02.2017 16:23
Anahtar Kelimeler:
Radyo Televizyon Üst KuruluRTÜKMusa ÖğütçüAkil Gençler Platformu
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