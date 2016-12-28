'Türkiye'ye gelmeyen pişman oluyor'

Alman DRV Başkanı Fiebig, Türkiye'nin vazgeçilmez bir destinasyon olduğunu vurguladı. TÜRSAB BYK Başkanı Çavuşoğlu da, "Sadece Almanlar değil, tüm dünya bilmeli ki Türkiye kalite-fiyat paritesinde listenin zirvesinde" dedi

ALMANYA'DAKİ turizm sektörü çatı örgütü Alman Seyahat Birliği DRV Başkanı Norbert Fiebig, yıl biterken değerlendirmelerde bulundu. Almanya seyahat pazarında

'SAYI DEĞİŞMEDİ CİRO AZALDI'

Norbert Fiebig 25 Kasım'da Antalya'daki 6. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nin de konuşmacıları arasındaydı. Türkiye’nin kan kaybetmesinde en önemli faktörün terör saldırıları sonucu oluşan güvenlik kaygısı olduğuna işaret eden Fiebig, özellikle ailelerin tercih ettiği kıyı tatili bölgeleri olan Antalya ve Ege’nin güvenli olduğunu ve bugüne dek herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi. Son dönemlerde Türkiye tercihinde güvenlik faktörü olduğu kadar ülkedeki siyasal durum ve gelişmelerin de rol oynadığını ve bunun yeni bir durum olduğunu ifade eden Fiebig, özellikle Türkiye gibi ülkelerdeki gerileme sonucunda Almanya seyahat pazarında ciroların yüzde 3-4 oranında azaldığını ancak müşteri sayısının aynı seviyelerde kaldığını belirtti.

'TÜRKİYE'NİN SÜKUNETE İHTİYACI VAR'

Almanya seyahat sektöründe talebin Doğu Akdeniz’den Batı Akdeniz’e kaydığını vurgulayan Fiebig, gelinen noktada talebin yüzde 70’inin Batı Akdeniz’e yöneldiğinin altını çizdi. 2017 için en büyük belirsizliğin Türkiye’de olduğuna dikkati çeken Fiebig, tatil bölgelerinde bugüne dek herhangi bir terör saldırısı yaşanmamış olsa da Türkiye’nin belirsizliğini koruduğunu söyledi. Türkiye’nin özellikle tatilci aileler için vazgeçilmez olduğunun altını çizen Fiebig, “Gerek güvenlik açısından gerekse de Türkiye politikalarının Alman medyasındaki olumsuz yansımaları açısından baktığımızda Türkiye’nin yeniden sükunete kavuşmasını arzu ediyoruz” dedi.

'TÜRKİYE'YE GELMEYEN PİŞMAN OLUYOR'

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da Fiebig'in açıklamalarını şöyle değerlendirdi: "Türkiye turizmin her zaman içinde olacak. Hükümetimizin ülkeyi ve bölgeyi daha güvenli hale getirmek için çalışmaları sürüyor. Turizm bölgelerinde herhangi bir tehdit de yok. Türkiye'nin içerisinde olmadığı bir turizm düşünülemez. Nitekim düzenli olarak Türkiye'ye gelen ve bu olaylardan etkilenerek vazgeçen turistlerin de yaşadığı pişmanlıklar ortada. Türkiye hizmet ve fiyat açısından vazgeçilmez bir öneme sahip." turizm sektörü çatı örgütü Alman Seyahat Birliği DRV Başkanı Norbert Fiebig, yıl biterken değerlendirmelerde bulundu. Almanya seyahat pazarında Türkiy e’nin yerinin doldurulamayacağını hatırlatarak, Türkiye’nin mutlaka eski günlerine dönmesi gerektiğine vurgu yaptı. Fiebig, Türkiye’nin fiyat/kalite dengesindeki üstünlüğü ile özellikle aileler için vazgeçilmez olduğunu belirterek, yerinin doldurulmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Türkiye’nin Almanya pazarında 2016’da yaklaşık 2 milyon ziyaretçi kaybettiğinin altını çizen Fiebig, 2015’te 5,6 milyon Alman ziyaretçi sayısının 2016’da 3,6 milyon civarına gerilediğini kaydetti.Norbert Fiebig 25 Kasım'da Antalya'daki 6. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nin de konuşmacıları arasındaydı. Türkiye’nin kan kaybetmesinde en önemli faktörün terör saldırıları sonucu oluşan güvenlik kaygısı olduğuna işaret eden Fiebig, özellikle ailelerin tercih ettiği kıyı tatili bölgeleri olan Antalya ve Ege’nin güvenli olduğunu ve bugüne dek herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi. Son dönemlerde Türkiye tercihinde güvenlik faktörü olduğu kadar ülkedeki siyasal durum ve gelişmelerin de rol oynadığını ve bunun yeni bir durum olduğunu ifade eden Fiebig, özellikle Türkiye gibi ülkelerdeki gerileme sonucunda Almanya seyahat pazarında ciroların yüzde 3-4 oranında azaldığını ancak müşteri sayısının aynı seviyelerde kaldığını belirtti.Almanya seyahat sektöründe talebin Doğu Akdeniz’den Batı Akdeniz’e kaydığını vurgulayan Fiebig, gelinen noktada talebin yüzde 70’inin Batı Akdeniz’e yöneldiğinin altını çizdi. 2017 için en büyük belirsizliğin Türkiye’de olduğuna dikkati çeken Fiebig, tatil bölgelerinde bugüne dek herhangi bir terör saldırısı yaşanmamış olsa da Türkiye’nin belirsizliğini koruduğunu söyledi. Türkiye’nin özellikle tatilci aileler için vazgeçilmez olduğunun altını çizen Fiebig, “Gerek güvenlik açısından gerekse de Türkiye politikalarının Alman medyasındaki olumsuz yansımaları açısından baktığımızda Türkiye’nin yeniden sükunete kavuşmasını arzu ediyoruz” dedi.Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da Fiebig'in açıklamalarını şöyle değerlendirdi: "Türkiye turizmin her zaman içinde olacak. Hükümetimizin ülkeyi ve bölgeyi daha güvenli hale getirmek için çalışmaları sürüyor. Turizm bölgelerinde herhangi bir tehdit de yok. Türkiye'nin içerisinde olmadığı bir turizm düşünülemez. Nitekim düzenli olarak Türkiye'ye gelen ve bu olaylardan etkilenerek vazgeçen turistlerin de yaşadığı pişmanlıklar ortada. Türkiye hizmet ve fiyat açısından vazgeçilmez bir öneme sahip."

