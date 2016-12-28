Türkiye ve Rusya anlaştı! Tüm bölgelerde uygulanacak...

Türkiye ile Rusya ateşkes planında anlaştı. Anadolu Ajansı'nın duyurduğu habere göre söz konusu ateşkesin Şam rejimiyle muhaliflerin çatıştığı tüm bölgelerde uygulanması planlanıyor. Bu gece başlayacak ateşkes başarılı olursa Şam rejimi ve muhalifler Astana'da masaya oturacak

SURİYE'DEKİ





Ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde,

İki ülke sürecin garantörlüğünü yaparak, müzakere sürecine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararında öngörülen siyasi geçiş süreci çerçevesinde katkı sunmayı amaçlıyor.



RUSYA DÜN DUYURMUŞTU

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı yazılı açıklamada Moskova ve Ankara'nın ülkenin tümünü kapsayacak bir ateşkes amacıyla tarafları ikna etmek için anlaştığını duyurmuştu. Kremlin ayrıca, iki ülkenin Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak barış görüşmelerine hazırlanılması konusundada mutabakata vardığını aktarmıştı.

Açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Görüşmede (Suriye'de) askeri faaliyetlerin son bulması için işlemsel konulardaki anlaşmaların hızla tamamlanmasının, ılımlı muhalefetin terörist gruplardan ayrılmasının ve Astana'daki toplantılar için hazırlanılmasının önemi vurgulandı." iç savaş ın sona ermesinde oyun kurucu rolünü üstlenen Türkiye ile Rusya , taraflara sunacakları ateşkes planında anlaştı. Anadolu Ajansı'na göre, söz konusu ateşkesin Şam rejimiyle muhalifler in çatıştığı tüm bölgelerde uygulanması planlanıyor. Ankara ve Moskova , mutabakat çerçevesinde, ateşkesin çatışan taraflar arasında bu gece yarısı yürürlüğe girmesi için çaba gösterecek. Ancak terör örgütleri, ateşkesin kapsamı dışında tutulacak.Ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde, Astana 'da siyasi müzakerelere başlayacak.İki ülke sürecin garantörlüğünü yaparak, müzakere sürecine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararında öngörülen siyasi geçiş süreci çerçevesinde katkı sunmayı amaçlıyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı yazılı açıklamada Moskova ve Ankara'nın ülkenin tümünü kapsayacak bir ateşkes amacıyla tarafları ikna etmek için anlaştığını duyurmuştu. Kremlin ayrıca, iki ülkenin Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak barış görüşmelerine hazırlanılması konusundada mutabakata vardığını aktarmıştı.Açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu anlaşmayı dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde sağladı.Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:"Görüşmede (Suriye'de) askeri faaliyetlerin son bulması için işlemsel konulardaki anlaşmaların hızla tamamlanmasının, ılımlı muhalefetin terörist gruplardan ayrılmasının ve Astana'daki toplantılar için hazırlanılmasının önemi vurgulandı."