Türkiye'nin en pahalı ikinci eli satıldı! Fiyatı...

TÜRKİYE'NİN en pahalı ikinci el Otomobil satışı 750 bin euroluk bir Ferrari GTC4Lusso ile gerçekleştirildi.

S&S Motors, şubat ayında Türkiye'deki en pahalı ikinci el otomobil satışını gerçekleştirdi. Bentley’den Lamborghini’ye, Mercedes’ten BMW’ye, Porsche’den Maserati’ye, Range Rover’dan Audi’ye kadar birçok lüks markanın hem yeni hem klasik modellerinin ikinci el alım-satımını gerçekleştiren S&S Motors’un rekor satışı ise Ferrari markasıyla oldu.

Özel donanımlı ve 690 HP’lik bir Ferrari GTC4Lusso modelini yeni sahibine teslim eden S&S Motors, 750 bin euroluk satışla (yaklaşık 3 milyon TL) Türkiye rekoruna da imza attı.

S&S Motors Genel Müdürü Ferhat Albayrak, “Türkiye’de hali hazırda 600 adetten fazla araç stoğuyla ülkemizin lüks otomobil alanında en geniş ve farklı ürün yelpazesini barından S&S Motors olarak bir rekora imza atmış olmaktan dolayı mutluyuz. Bir yandan bugüne kadar ki en pahalı ikinci el otomobil satışına imza atmanın mutluluğu içindeyken, diğer yandan 2017 yılında daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak için yeni aksiyonların heyecanı içindeyiz” açıklamasında bulundu.

