Türkiye'nin en büyük çarşısı karanlıkta kaldı 

VELİEFENDİ-Yenikapı arasındaki TEİAŞ'a ait iletim kablosu arızalandığından Yenikapı ve Aksaray trafo merkezlerine enerji verilemiyor. Bu sebeple de Fatih'te 3 gündür kısmi elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesinti ise en çok Kapalıçarşı esnafını mağdur etti. Çarşı karanlığa gömülürken, esnaf dükkanlarını mum, gaz lambası ve fenerlerle aydınlatıyor. Gün içerisinde çarşıya sadece 2-3 saat elektrik verilirken alışveriş yapmak isteyenler cep telefonu ışığı yardımıyla ürün seçebiliyor. Kapalıçarşı esnafı bu durumdan oldukça şikayetçi.
KALDIRIMLAR JENERATÖRLERLE DOLU
Beyazıt'ta da durum Kapalıçarşı'dan farklı değil. Dükkanlarda elektrik yok; kaldırımlar ise jeneratörler ile dolu.
BEDAŞ'TAN AÇIKLAMA
Kesintinin nedeniyle ilgili internet sitesinden açıklama yayınlayan BEDAŞ, "Veliefendi-Yenikapı arasındaki TEİAŞ'a ait iletim kablosu arızalandığından Yenikapı ve Aksaray trafo merkezlerine enerji alınamamaktadır. Bu sebeple Fatih ilçesinde kısmi elektrik kesintileri yapılmaktadır. TEİAŞ'tan sisteme enerji gelen kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır" dedi.
İstanbul Fatih'te yaşanan elektrik kesintilerinden en çok Kapalıçarşı esnafı etkilendi. Çarşının esnafı 3 gündür elektriksiz olduklarını belirtti
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