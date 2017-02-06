banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88787
ALTIN
144.746
DOLAR
3.6780
STERLIN
4.5830
EURO
3.9517
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
2017 ilk cemre ne zaman düşecek?
2017 ilk cemre ne zaman...
06 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
6 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Şubat 2017 Alanya -...

Türkiye'de ilk! Randevu almak için...

Daha önce hastaneler kurdukları WhatsApp hattı üzerinden sadece şikayet alıyorlardı, şimdi randevu da alabilecekler

Türkiye'de ilk! Randevu almak için...

Daha önce hastaneler kurdukları WhatsApp hattı üzerinden sadece şikayet alıyorlardı, şimdi randevu da alabilecekler

06 Şubat 2017 Pazartesi 12:05
Türkiye'de ilk! Randevu almak için...
banner404

DAHA önce bir çok hastane WhatsApp hattı kurulmuş fakat WhatsApp hattı üzerinden sadece hastane ile ilgili şikayetleri alırken, Birecik Devlet Hastanesi Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) WhatsApp Randevu Hattı sistemini kurdu. Birecik Devlet Hastanesinde tedavi olmak isteyen hastalar, akıllı telefonlardaki WhatsApp uygulaması ile 0537 656 36 93 numarasıyla Birecik Devlet Hastanesine randevu alabilecek. WhatsApp üzerinden Randevu Alma sistemine ulaşan vatandaşlar ad, soyad ve tedavi olacağı poliklinik ismini personellere bildirerek randevu alabilecek.
WhatsApp Randevu Sistemi ile ilgili bilgi veren Birecik Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Güney Cem Bülbüloğlu, sistemin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, “Bekleme süresini azaltmak için kullandığımız mesajlaşma programı WhatsApp'tan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Randevu programını hayata geçirdik. Hastalarımız adını, soyadını ve hangi poliklinikten randevu almak istiyorsa, o polikliniği bize bildiriyorlar. Bizde onlar adına randevu alarak kendilerine SMS ile randevu bilgilerini veriyoruz” ifadelerini kullandı.

SADECE RANDEVULARA ÖZEL HAT
Bülbüloğlu, ‘WhatsApp Randevu’ hattı sayesinde randevulu hastaların sayısında artış beklediklerini dile getirerek, “Hastalarımızın en büyük problemlerinden olan poliklinik önünde bekleme süresinin artışını göz önünde bulundurarak, Sağlık Bakanlığı tarafından MHRS sistemi geliştirilmiştir. Biz de bu randevu şeklini yaygınlaştırmak adına hastanemiz tarafından sadece randevulara özel bir WhatsApp hattı alınmıştır” dedi.
 

WHATSAPP’TAN NASIL RANDEVU ALINIYOR?
Daha kaliteli hizmet sunmak için çalıştıklarını belirten Başhekim Bülbüloğlu, “Hastalarımız bu WhatsApp hattına adını, soyadını ve randevu almak istedikleri polikliniğin adını belirterek, bize ulaşıyorlar. Bizde muayene saati ve tarihi ayarlayarak kendilerine bilgi mesajı olarak randevu bilgilerini yolluyoruz. Bu sayede yüzde 22 olan randevulu hasta sayımız yüzde 35'e kadar çıktı. Hedefimiz Sağlık Bakanlığımızın belirlediği yüzde 50 üzerine çıkmak ve bu sayede daha kaliteli hizmet sunmaktır” şeklinde konuştu.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
PoliklinikHastaneSağlıkSağlık BakanlığışanlıurfaTürkiyeWhatsapp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Takla atan otomobilde 3 kişi yanarak can verdi
Takla atan otomobilde 3 kişi yanarak can verdi
Rockçı imam yürütmeyi durdurdu 
Rockçı imam yürütmeyi durdurdu 
Hava Kuvvetleri'nde türbanlı pilot dönemi
Hava Kuvvetleri'nde türbanlı pilot dönemi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals