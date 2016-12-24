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Türk sporunun acı günü! Yaşamını yitirdi...

Büyüklerde 6 Türkiye rekoruna sahip eski milli atlet Ahmet Melek, 50 yaşında vefat etti

Türk sporunun acı günü! Yaşamını yitirdi...
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TÜRKİYE rekortmeni eski milli atlet Ahmet Melek,  Burdur'da vefat etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan alınan bilgiye göre, 1966 doğumlu  Ahmet Melek, 50 yaşında kalp krizine yenik düştü.
Uzun atlamada bir, dekatlonda 5 olmak üzere büyüklerde 6 Türkiye  rekoru bulunan, farklı yaş gruplarında da Türkiye rekorlarına imza atan Ahmet  Melek, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda  öğretim görevlisiydi.
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Etiketler; #Merhumun cenazesi #yarın memleketi Manisada toprağa verilecek
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