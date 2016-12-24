Türk sporunun acı günü! Yaşamını yitirdi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün Açılış Töreninde konuştu. Erdoğan,"3-5 kurşun sıkınca, 3-5 bomba atınca, üzerine tankları sürünce, tepesinden uçakları, helikopterleri geçirince bu milletin kaçacağını, meydanı kendilerine bırakacağını sanan o Fetoşlar, durumun öyle olmadığını o gece net bir şekilde anladılar" dedi