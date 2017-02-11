Türk 'hacker'a 8 yıl hapis

SİBER saldırılar yoluyla banka ATM'lerinden 55 milyon dolar çekmekle suçlanan Türk hacker Ercan Fındıkoğlu, 14 yıla kadar hapis istemiyle ABD'de yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. New York federal mahkemesinde yargılanan 34 yaşındaki Fındıkoğlu, 8 yıl hapis cezası aldı. Almanya'nın Frankfurt kentinde 2013 yılında yakalanan ve ABD'nin arananlar listesinde bulunan Fındıkoğlu, Haziran 2015'te ABD'ye iade edilmişti. ABD'de "bilgisayar sistemlerine izinsiz girmek", "banka sahtekarlığı" ve "para aklama" gibi farklı suçlardan yargılanan Fındıkoğlu geçen yıl suçunu kabul etmişti. Almanya’nın Frankfurt kentinde 2013’te tutuklanan Fındıkoğlu’nun ABD’ye iadesi için yoğun çaba harcanmıştı. Türk hacker, ABD’de bilgisayar suçları ile ilgili cezaların oldukça ağır olmasını bahane göstererek iadeye karşı hukuki süreç başlatmıştı. Davayı kaybeden hacker, geçen yıl New York’a gönderilmişti. Fındıkoğlu’nun yönettiği hacker çetesinin hedef aldığı bankacılık şirketleri arasında Mastercard, RAKBANK ve Bank Muscat ta bulunuyor. Fındıkoğlu bankaralardan yaptığı vurgunlarda kazandığı paraları yorgan yaparak çektiği fotoğrafları hacker arkasaşlarıyla paylaşmasının ardından "parlaarı yorgan yapan hacker" olarak tanımlanmaya başlamıştı.