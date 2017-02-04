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Türk firması 'şeffaf deri' üretti! Sipariş yağıyor...

Uşak'ta bir deri firması 2 yıl süren çalışma sonucu 0,4 milimetre kalınlıkta şeffaf deri üretmeyi başardı.Uşak'ta yenilikçi bir deri ürünü elde etmek için araştırma yürüten firma, 0,4 milimetre kalınlığında şeffaf deri üretti.Patent sürecinin ardından uluslararası fuarlarda görücüye çıkacak olan ürün, Fransa'da düzenlenecek bir defileyle dünyaya tanıtılacak

Türk firması 'şeffaf deri' üretti! Sipariş yağıyor...

Uşak'ta bir deri firması 2 yıl süren çalışma sonucu 0,4 milimetre kalınlıkta şeffaf deri üretmeyi başardı.Uşak'ta yenilikçi bir deri ürünü elde etmek için araştırma yürüten firma, 0,4 milimetre kalınlığında şeffaf deri üretti.Patent sürecinin ardından uluslararası fuarlarda görücüye çıkacak olan ürün, Fransa'da düzenlenecek bir defileyle dünyaya tanıtılacak

04 Şubat 2017 Cumartesi 17:12
Türk firması 'şeffaf deri' üretti! Sipariş yağıyor...
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UŞAK Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (UKOSB) faaliyet gösteren firma, yenilikçi ürün geliştirmek amacıyla 2 yıl önce şeffaf deri üretimi projesine başladı. Mühendislerin yaklaşık 2 bin çeşit deri üzerinde yürüttüğü Ar-Ge çalışması başarıyla sonuçlandı ve 0,4 mm kalınlıkta değişik renklerde şeffaf deri üretildi.

Firmanın Üretim Müdürü Murat Taşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 70 yıldır deri üretimi yapan firmanın şeffaf deri ile sektöre modern bir ürün katmayı başardığını söyledi.İtalya'da bir firmanın da benzeri çalışma yürüttüğünü ancak patent sürecine ulaşan ilk ürünün kendi geliştirdikleri şeffaf deri olduğunu anlatan Taşar, bu ürünü geliştirirken yenilikçi tabaklama yöntemleri uyguladıklarını kaydetti.

Deriyi daha dayanıklı hale getirmek için geliştirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktaran Taşar, "Büyükbaş ve küçükbaş deri tabaklama işi yapıyoruz. Geleneksel yöntemlerle tabaklanan bir deri yaklaşık 20 değişik işlemden geçirilir, şeffaf deriyi ise 6-7 işlemle üretmeyi başardık. Yani çok daha ucuza mal ettik. Ancak şeffaf deriyi diğer ürünlerden yaklaşık 5 kat yüksek fiyatla pazarlayacağız. Bunun nedeni de Ar-Ge çalışmalarının maliyeti ve ürünün özel olması" dedi.

"SİPARİŞ YAĞIYOR"

Derinin konfeksiyonda kullanımının giderek azaldığını, bunun sektörde daralmaya neden olduğunu ifade eden Taşar, şeffaf derinin, deri tüketimini artırabileceğine inandıklarını dile getirdi.Bu ürünle uluslararası pazarlarda bir adım öne geçeceklerini söyleyen Taşar, şöyle konuştu: "İtalya, Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden siparişler alıyoruz. Özellikle konfeksiyon ve çanta üretiminde kullanım alanı bulacağını düşündüğümüz şeffaf deriyi patent sürecinin ardından uluslararası fuarlarda tanıtmayı amaçlıyoruz. Daha çok şov amaçlı bir ürün. Fransa'da önemli bir modacı, kreasyonlarında kullanmak amacıyla şeffaf deri aldı. Şu an ismini açıklayamıyoruz ancak defile gerçekleştikten sonra bu ürünü tüm dünya tanıyacak."

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Anahtar Kelimeler:
UşakTürk Firmaşeffaf DeriİtalyaFransaAvrupa
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