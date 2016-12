Türk bisikleti Müftüoğlu'nu çok arıyor

köşe yazarları, Alanyalı Türkiye Bisiklet Federasyonu eski Başkanı Emin Müftüoğlu'na yapılan vefasızlığı köşelerine taşıdılar. Milliyet Gazetesi'ndeki 'Başkent Kulisi' adlı köşesinde yazan Cemal Ersen 'Müftüoğlu'nun bugüne kadar gösterdiği emek ve hizmete karşılık iltifata tabi olamadığına' dikkat çekti. Spor gazetesi Fotomaç'ın yazarı Yunus Akgül de Müftüoğlu'nun bir spor elçisi olduğunun altını çizerek, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun geleceğinden kaygılı olduğunu okuyucularıyla paylaştı. Milliyet'ten Ersen'in 'Şenol Hoca ve Emin Başkan' adlı yazısı şöyle: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Akyazı Stadı’nın açılışında Şenol Güneş’i işaret ederek şöyle demişti: ‘Marifet iltifata tabidir. Biz bu ülkede emeği olanları, taş üzerine taş koyanları ödüllendirmeyi bilen bir milletiz.’ Sadece Akyazı Spor Kompleksi’nin değil, yeni stadın da adının Şenol Güneş olduğunu bizzat Erdoğan açıklamıştı. Peki, Cumhurbaşkanı niçin ‘marifet iltifata tabidir’ demişti? Yıllarca hizmet ettiği A Milli Takım’a, teknik direktör olarak dünya üçüncülüğü kazandırmasının yanı sıra, ülke futboluna katkısı ve onu Şenol Güneş yapan değerleri taşımasıydı kuşkusuz. Karar bazılarının hoşuna gitmemiş, Trabzon’un öz evladı Güneş’e, geçmişteki husumetlerini bahane ederek tepki duyanlar çıkmış olabilir. Racon kesildiğine göre, dileyen istediği gibi konuşmaya devam edebilir! Gelelim Sayın Erdoğan’ın ‘Biz bu ülkede emeği olanları, taş üzerine taş koyanları ödüllendirmeyi bilen bir milletiz’ sözlerine... Keşke Cumhurbaşkanı’nın vurgu yaptığı gibi olsa idi her şey!Örneğin, eski Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun başına gelenler. Tam 12 yıl boyunca Türk bisikleti nin uluslararası platformda çağ atlaması için mücadele eden, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu dünyanın en üst organizasyonları arasına sokan (ki, karar 15 Temmuz darbe girişimi sonrasıdır), 2020 yılında yapılacak Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası’nı Türkiye’ye aldıran, 2017 Avrupa Dağ Bisikleti Şampiyonası’nın ülkemizde yapılmasını sağlayan, Dünya Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine kadar yükselen, Avrupa kongresinde liyakat madalyasına lâyık görülen ve geçen hafta sonu Balkan Bisiklet Birliği’nin 'onursal başkanlığına' seçilen Müftüoğlu, bunca emek ve hizmete karşılık maalesef 'iltifata tabi' olamadı! Olimpiyat sonrası başlayan federasyon seçimleri sürecinde, siyasi dayatmalar, kişisel hesaplaşmalar ve malum diretmeler, Müftüoğlu’na takdir yerine, ceza olarak geri döndü.Bugün artık net biçimde görüyoruz, spor federasyonlarında 'özerk seçim' söylemi lafta kalmış. İş o kadar çığırından çıkmış ki, ehliyet, liyakat ve sadakat gibi değerlerin anlamı yok. Ben istedim oldu anlayışının, Türk sporunu nerelere sürüklediğini kavramak için daha ne kadar beklenecek, bilmiyoruz. Bunları Bisiklet Federasyonu özelinde söylemiyoruz. Önce 'çekil' denen Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın, son dakikada nasıl tekrar aday olup seçildiği hafızalarda! Halter federasyonu seçimlerinde şampiyonların dolaptaki eşofmanlarını neden çıkaramadığı da, hakeza!Hemen, şimdi on tane örnek vermek mümkün! Ama ne yarar?.. Artık birileri 'başarı' kriterlerini açıklarsa, kimlerin 'iltifata tabi' olduğunu daha net biçimde algılayabilir insanlar!"Fotomaç Gazetesi'nden Yunus Akgül de Müftüoğlu'nun tekrar başkan seçilmemesiyle Müftüoğlu'nun değil, Türk bisikletinin kaybettiğine dikkat çekti. Müftüoğlu'na seçimin kaybettirildiğini vurgulayan Akgül, gelecekte Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun durumunun ne olacağını merak ettiğini de dile getirdi. Akgül'ün 'Müftüoğlu ile beraber Türk bisikleti de kaybetti' başlıklı yazısı şöyle: "Avrupa Kupaları'nda hakemlerden yakınmadığımız hafta yok gibi...Bizi kesip, biçip, soğan doğrar gibi doğruyorlar...Yaklaşık iki yıldır bu böyle... Yani, Şenes Erzik UEFA Asbaşkanlığı ve hakem komitesi başkanlıklarını bıraktıktan sonra... Şimdi bırakın onun yerine birisini koymayı, UEFA yönetiminin yakınından geçemiyoruz. Bugünün spor dünyasında güç her şeydir. Milyarlarca doların döndüğü bu alemde kurallar, kaideler, ahlaki değerler, hepsi boştur. Şayet arkanda bir güç olmadığını hissederlerse hiçbir şekilde acımaz, değil gözünün yaşına, suratına bile bakmazlar. İşte bunun için, sadece sahada olmak yetmez, masada da olmalı ve oyunu bozmalısın. Bugün futbol takımlarımızın yaşadığı sıkıntılı durumun, UEFA'da sırtımızı dayayabileceğimiz bir gücün, bir spor adamımızın olmamasından kaynaklandığı ne kadar açık değil mi? Çok fazla göz önünde olmasa da futbol dışındaki bütün spor dallarında da aynı kurallar işler. Örneğin, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nu ele alalım. Geçtiğimiz günlerde yapılan federasyon seçimlerinde, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'na, ne yapıp ne edip seçim kaybettirildi. Uzun yıllar alan bir emek ve çalışma sonunda, Müftüoğlu, Dünya Bisiklet Birliği'nin (UCI) başkan yardımcılığına kadar yükselmişti. Ayrıca, Balkan Bisiklet Birliği'nin de (BCU) başkanı idi. Geçen hafta, Balkan Bisiklet Birliği'nin olağan genel kurulu yapıldı ve Emin Müftüoğlu, dünya bisiklet camiasında var olan desteği, bilinirliği ve sempatisine rağmen Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun yeni yönetimi tarafından aday gösterilmedi. Yerine, yeni başkan Erol Küçükbakırcı aday oldu ve bütün Balkan ülkelerinden sadece tek bir oy alabildi. Buna rağmen, Emin Müftüoğlu oybirliği ile onursal başkan ilan edildi.Müftüoğlu muhtemeldir ki gelecek seçimlerde dünya federasyonundaki görevini de bırakacak ve hem ülkemiz, hem de bizim açımızdan yeri bir daha asla doldurulamayacak. Bu yerlere gelmenin o kadar kolay olmadığını, yıllar gerektiren bir çalışmanın ürünü olduğunu bilmeden sporu yönetmek zordur. Bütün bu olanlardan sonra, dünyada büyük sükse yapan, her geçen gün popülaritesini ve itibarını artıran Tour of Turkey/Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun da yakın gelecekteki halini merak ediyor ve turun bu günlere gelebilmesi için elini taşın altına koymuş herkes gibi ben de çok çok üzülüyorum. Dünya bisiklet masasında eli güçlü bir spor elçimizdi Müftüoğlu... Onunla beraber Türk Bisikleti de kaybetti.Ah bir anlayabilsek."