Turizmi konuşacaklar

ALANYA Televizyonu ATV'de yayınlanan ve ilgi ile izlenen Haber Masası programının bu haftaki konusu turizm olacak. ALTİD Başkanı Sili ve ALTAV yönetim kurulu üyesi Cimrin, turizmde yaşanan son tabloyu canlı yayında anlatacak. 2016 yılında olduğu gibi 2017 sezonunu da umutsuz bekleyen turizmciler, alternatif pazarlarla turizmi hareketlendirmeye çalışıyor. Bu nedenle tanıtımda gösterilen büyük çabalar da canlı yayında ele alınacak. Bu arada sahil büfelerini Alanyaspor'a vermek istediğini açıklayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in konu ile ilgili yaptığı açıklama da programda ele alınacak. Gazeteci Ahmet Tunç'un sunduğu Haber Masası bu akşam saat 20.30'da ATV ekranlarında olacak ve program www.alanyatelevizyonu.com adresinden de canlı olarak izlenebilecek.