Turizmciden 'ateşkes' yorumu

Yasin ARAZ

RUSYA ve Türkiye'nin, Suriye'de bu gece yarısı başlayacak ateşkese garantörlük yapacağını duyuruldu. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gayretleriyle Suriye'de barış için el sıkışan Türkiye ve Rusya, bölge güvenliğini sağlamak için strateji ve güç birliğine gidecek. Konuyla ilgili Türk Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bilindiği gibi, Suriye ihtilafının kapsamlı siyasi çözümü yolunda rejim ve muhalefet arasında görüşmelerin başlatılması, şiddete son verilmesi ve insani yardımların yapılabilmesi amacıyla uzun zamandır yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu çabalarımızın sonucunda, Suriye’de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık 2016 günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmıştır."

'MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ülke genelinde ateşkese gidilmesi yönündeki mutabakatı memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Suriye'de çatışan taraflar arasında ülke genelinde ateşkese gidilmesi yönündeki mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesine yer verdi. Çavuşoğlu'nun bu açıklaması, turizmcileri de sevindirdi. Turizmcilerde, güvenlik sorunu algısının yıkılmasının turizmde Türkiye'yi yeniden öne çıkaracağı görüşü hakim.

'EN ÇOK BİZ SIKINTI YAŞADIK'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili yaptığı değerlendirmede "Suriye'deki daha doğrusu Ortadoğu'daki bu sorunun çözülmesi, Türkiye turizmi başta olmak üzere dünya turizmi açısından çok önemli. Oradaki olumsuzlukların sonucu doğan terör, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Sınır komşusu olmamız nedeniyle en çok bizi etkiledi. Bu sorunların aşılması turistin güvenlik endişesini de aşması demek. Özellikle Avrupa'nın buna ihtiyacı var. Bu olaylar zaten turizm bölgesinde yoktu ama olduğunu düşünen veya var gibi yansıtılanlar yüzünden doğan tercih kaybı giderilmiş olacak" ifadelerine yer verdi.

'TÜM DÜNYA İÇİN EN İYİSİ'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da "Henüz karar yeni alındı. Biraz beklenmesi gerekiyor sonuçlarını görmek için. Ancak barışın sağlanması elbette çok faydalı olacak. Ülkemiz üzerindeki güvenlik sorunu algısının kalkmasına büyük fayda sağlar. Suriye'de uzun süredir devam eden bu durumdan doğan otorite boşluğu terör örgütlerinin türemesine neden olmuştu. Terör örgütlerinin temizlenmesi Türkiye başta olmak üzere tüm dünya için olumlu bir gelişme olur" diye konuştu.