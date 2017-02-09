Turizmci üvey mi

Yasin ARAZ

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Twitter'da Maliye Bakanı Naci Ağbal'a yönlendirdiği mesajında "Sektörler birer birer çöküyor. Dolaysız ihracat turizm için ne yapıldı mesela? ÖTV ve KDV indirimi neden turizm sektörüne yok?" diye sordu.

'TURİZMCİ NEYİ EKSİK YAPIYOR'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, Dim'e Bakan Ağbal'a yönelttiği soru nedeniyle teşekkür ederek "Turizmciler de birer işveren ve üzerlerindeki vergi yükü çok fazla. Şimdi asgari ücret 1400 TL oldu, bu rakamın işverene yükü ise 2 bin 100 TL civarında. Alkolde ÖTV çok yüksek. Gıdada KDV yükü çok yüksek. Bugün, canı sıkılınca yatına binenler benzine yüzde sıfır ÖTV öderken, turizmci yüzde 18 ÖTV ile benzin ve alkol alıyor. Turizmci neyi eksik yapıyor? Biz bunu çok merak ediyoruz. Bu desteği en çok hak eden sektör turizm" diye konuştu.

'BUGÜN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ise "Turizmde bizim uzun zamandır dile getirdiğimiz sorunlar. ÖTV ve KDV indirimi bugün bizim için daha büyük önem kazandı. Çünkü dövizin yükselmesi gelirleri arttırdığı gibi, maliyetleri de arttırdı. Bu anlamda maliyetlerin düşmesini sağlamak gerekiyor. Bu indirim, rekabet edebilirliği de arttırabilmek adına çok önemli. Hükümetimizden dileğimiz, en kısa zamanda bu yönde bir adım atması" ifadelerini kullandı.