Türel'den duyarlı davranış

MAVİ bisikletiyle Finike sokaklarında tur atan Ömür, mutluluğunu ailesi ve arkadaşlarıyla paylaştı. Gittiği her ilçede çocukların sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Türel, Finike ziyareti sırasında bisiklet isteyen Ömür’ün isteğini geri çevirmedi. Maddi imkansızlıklar sebebiyle bisiklet alamadıklarını Türel’e ileten küçük Ömür, talebinin hemen ertesi gününde bisikletine kavuştu. Bisiklet isteğinin 24 saat içerisinde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ömür, bisikletiyle Finike sokaklarını turladı. Ömür’ün ailesi de çocuklarının çok istediği bisiklet hediyesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür etti.
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