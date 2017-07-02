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Türel vatandaşları rahatlattı

Alanya'daki orman yangınını duyar duymaz işini gücünü bırakıp Alanya'ya koşan Başkan Türel, "Sapadere'nin yangın sonrası yağmalanması söz konusu dahi olamaz. Devlet Baba bölgenin yaralarını hemen saracaktır" dedi.

Türel vatandaşları rahatlattı

Alanya'daki orman yangınını duyar duymaz işini gücünü bırakıp Alanya'ya koşan Başkan Türel, "Sapadere'nin yangın sonrası yağmalanması söz konusu dahi olamaz. Devlet Baba bölgenin yaralarını hemen saracaktır" dedi.

02 Temmuz 2017 Pazar 23:34
Türel vatandaşları rahatlattı
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Alper KUTAY
ALANYA'NIN Demirtaş Mahallesi'ndeki Sapadere Kanyonu'nda geçtiğimiz Cuma başlayan ve Cumartesi kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk ile birlikte bölgede inceleme yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yangının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Türel, bölgede bölüm bölüm çıkan yangınlarda tahminlere göre 500 hektar alanın etkilendiğini, kesin rakamın Orman Genel Müdürlüğü'nce açıklanacağını söyledi. Başkan Türel, Cumartesi günü Alanya'ya gelerek Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Büyükşehir Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ ve Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk ile bölgede inceleme yaptı.
'EKİPLER ÇOK YOĞUN ÇALIŞTI'
Başkan Türel, "Orman Genel Müdürlüğü'nün çok yoğun çalışması söz konusu oldu. 335 personel, 70 arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak 55 personel ve 29 araçla, 26'sı arazöz ve itfaiye aracı olmak üzere destek verdik" dedi. 9 evin yangından etkilendiğini belirten Başkan Türel, evleri de ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Devletin imkanları çerçevesinde yaraları sarma sözü de veren Başkan Türel, "Allah beterinden saklasın, cana geleceğine mala gelsin. Orman Genel Müdürlüğü'nü tebrik etmek lazım. Yanan alanların en geç bir senede hızlı bir şekilde ağaçlandırılıyor olması bir yerde teselli oluyor" diye konuştu.
'SAPADERE TALAN EDİLMEYECEKTİR'
Yanan alanların talan edileceğine ilişkin spekülasyon yapıldığı anımsatılan Başkan Türel, "Hiçbir şekilde böyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü bir senede ağaçlandırma çalışması yaparak bu alanlarda en ufak bir müdahaleye fırsat tanımıyor. Burada da en geç bir sene içinde gereken dikimler yapılacak ve biz de Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğiz. Keşke hiç olmasa. Tabi bir felakettir ve bu felaketlerde yaraları sarmak için devletimiz çok kısa süre içinde müdahale ediyor ve yaraları sarıyoruz" dedi.
 

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Son Güncelleme: 02.07.2017 23:39
Anahtar Kelimeler:
Başkan TürelAlanyaSapadere
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