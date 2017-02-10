Türel'den Yücel'e sert yanıt

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in, "Alanya'daki halk otobüsleri el değiştiriyor. Elazığ'dan gelen bir şahıs bir günde 3 otobüs birden satın alıyor ve bundan bizim haberimiz olmuyor. Otobüsleri Alanya'yı tanımayan insanlar kullanıyor. Sahil büfelerinin akıbeti de meçhul. Biz bu büfelerin Alanya Turistik İşletmecileri Derneği'ne (ALTİD) verilmesini istiyoruz" sözlerine, halk otobüslerinin denetimini ve sahil büfelerinin işletilmesini elinde bulunduran Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı Menderes Türel'den sert yanıt geldi. Büyükşehir Meclisi'nde açıklama yapan Türel, şöyle konuştu: "Bu açıklamalar son derece gereksiz ve mesnetsiz. İnsanlar otobüs alırken 'Şuralı, buralı' diye ayrım yapamayız. Bu hukuken imkansız. Şartları yerine getiren herkes otobüs alabilir. Seçim zamanı hemşeri derneklerinin kapısını aşındırıyoruz, oy istiyoruz ama iş ticarete gelince yasak mı koyacağız?

'YÜCEL'İN GÖRÜŞÜNÜ ALACAĞIZ'

Adem Başkan da o derneklerden oy istiyor, neden ayrımcılık yapıyor? Biz bu anlayışı reddediyoruz. Koparılan kıyametleri de anlamıyorum. Ben bütün otobüs devirlerinde bundan sonra Alanya Belediyesi'nin görüşünün alınmasını öneriyorum. Elbette son kararı yine biz vereceğiz ama Alanya'dan da görüş isteyeceğiz. Otobüs devrinde 10 yıl ikamet şartı hukuka ve insan haklarına aykırı. Geçmişte Kestel'de bu yapılmış ama demek ki ya kimsenin dikkatini çekmemiş, ya da kimse şikayetçi olmamış. Ben böyle bir şey yapamam. Sahil büfelerini biz Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'a vereceğiz. Çünkü buradan gelecek paraya ihtiyacı var. Alanya Belediyesi eğer 'Büfeleri Alanyaspor'a vermeyin, ALTİD'de verin' diyorsa açıkça söylesin, kimse karnından konuşmasın.

'ORTAMI GERMEYE GEREK YOK'

Alanyaspor'u Süper Lig'de yalnız mı, maddi gelirsiz ve sahipsiz mi bırakalım. Eğer ALTİD isterse gider Alanyaspor'dan kiralar. Ben de büfelerin turizmden anlayanların işletmesinden yanayım. Hatta bu konuda bazı prensipler ve zorunluluklar getirebiliriz. Fakat bizim sahil büfeleri konusunda farklı niyetler taşıdığımızı söyleyenlere de yazıklar olsun. 15 Temmuz'da ülke çok büyük bir sınavdan geçti. (İşyeri yakma olaylarına atıfta bulunarak) Geçmişte Alanya'da istenmeyen olaylar yaşandı ve turist sayısı azaldı. Böyle hassas bir dönemden sonra toplumu geren açıklamalar doğru değil. Ortamı yeniden germeye lüzum yok. Şehri yönetenler olarak bizler birleştirici olmalıyız." Başkan Türel'in konuşmasının ardından yapılan oylamada, bundan sonra halk otobüslerinin devri konusunda Alanya Belediyesi'nin de görüşünün alınması yönündeki öneri, Büyükşehir Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi.

'İSTEDİĞİMİZ ZATEN BUYDU'

Türel'in sert açıklamalarına yanıt veren Başkan Yücel "Bizim için memleketin namuslu, dürüst, ekmeğini kazanmak için gelmiş her yurttaşı değerlidir. Konuyu başka yere çekmeye lüzum yok. Biz, Alanya'yı tanımayan ve farklı amaçlar güden kişi ve grupların önünü kapatmak için en az 10 yıl ikamet şartı getirmek istiyoruz. Otobüs devirlerinde bizim de görüşümüzün alınması doğru bir karar. Teşekkür ediyorum" dedi.