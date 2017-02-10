Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 10°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.502
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6113
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
11 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
11 Şubat Günlük Burç Yorumu
11 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
11 Şubat 2017 Alanya -...
Basenlerden kurtulmanın yolları
Basenlerden kurtulmanın yolları

Türel'den Yücel'e sert yanıt

Halk otobüslerini şartları yerine getiren tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının devralabileceğini söyleyen Türel, "Hiç kimseyi 'Oralı, buralı' diye ayırt edemeyiz. Sahil büfelerini de biz Alanyaspor'a vereceğiz" dedi

Türel'den Yücel'e sert yanıt

Halk otobüslerini şartları yerine getiren tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının devralabileceğini söyleyen Türel, "Hiç kimseyi 'Oralı, buralı' diye ayırt edemeyiz. Sahil büfelerini de biz Alanyaspor'a vereceğiz" dedi

10 Şubat 2017 Cuma 17:05
Türel'den Yücel'e sert yanıt
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in, "Alanya'daki halk otobüsleri el değiştiriyor. Elazığ'dan gelen bir şahıs bir günde 3 otobüs birden satın alıyor ve bundan bizim haberimiz olmuyor. Otobüsleri Alanya'yı tanımayan insanlar kullanıyor. Sahil büfelerinin akıbeti de meçhul. Biz bu büfelerin Alanya Turistik İşletmecileri Derneği'ne (ALTİD) verilmesini istiyoruz" sözlerine, halk otobüslerinin denetimini ve sahil büfelerinin işletilmesini elinde bulunduran Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı Menderes Türel'den sert yanıt geldi. Büyükşehir Meclisi'nde açıklama yapan Türel, şöyle konuştu: "Bu açıklamalar son derece gereksiz ve mesnetsiz. İnsanlar otobüs alırken 'Şuralı, buralı' diye ayrım yapamayız. Bu hukuken imkansız. Şartları yerine getiren herkes otobüs alabilir. Seçim zamanı hemşeri derneklerinin kapısını aşındırıyoruz, oy istiyoruz ama iş ticarete gelince yasak mı koyacağız?

'YÜCEL'İN GÖRÜŞÜNÜ ALACAĞIZ'
Adem Başkan da o derneklerden oy istiyor, neden ayrımcılık yapıyor? Biz bu anlayışı reddediyoruz. Koparılan kıyametleri de anlamıyorum. Ben bütün otobüs devirlerinde bundan sonra Alanya Belediyesi'nin görüşünün alınmasını öneriyorum. Elbette son kararı yine biz vereceğiz ama Alanya'dan da görüş isteyeceğiz. Otobüs devrinde 10 yıl ikamet şartı hukuka ve insan haklarına aykırı. Geçmişte Kestel'de bu yapılmış ama demek ki ya kimsenin dikkatini çekmemiş, ya da kimse şikayetçi olmamış. Ben böyle bir şey yapamam. Sahil büfelerini biz Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'a vereceğiz. Çünkü buradan gelecek paraya ihtiyacı var. Alanya Belediyesi eğer 'Büfeleri Alanyaspor'a vermeyin, ALTİD'de verin' diyorsa açıkça söylesin, kimse karnından konuşmasın.

'ORTAMI GERMEYE GEREK YOK'
Alanyaspor'u Süper Lig'de yalnız mı, maddi gelirsiz ve sahipsiz mi bırakalım. Eğer ALTİD isterse gider Alanyaspor'dan kiralar. Ben de büfelerin turizmden anlayanların işletmesinden yanayım. Hatta bu konuda bazı prensipler ve zorunluluklar getirebiliriz. Fakat bizim sahil büfeleri konusunda farklı niyetler taşıdığımızı söyleyenlere de yazıklar olsun. 15 Temmuz'da ülke çok büyük bir sınavdan geçti. (İşyeri yakma olaylarına atıfta bulunarak) Geçmişte Alanya'da istenmeyen olaylar yaşandı ve turist sayısı azaldı. Böyle hassas bir dönemden sonra toplumu geren açıklamalar doğru değil. Ortamı yeniden germeye lüzum yok. Şehri yönetenler olarak bizler birleştirici olmalıyız." Başkan Türel'in konuşmasının ardından yapılan oylamada, bundan sonra halk otobüslerinin devri konusunda Alanya Belediyesi'nin de görüşünün alınması yönündeki öneri, Büyükşehir Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi.

'İSTEDİĞİMİZ ZATEN BUYDU'

Türel'in sert açıklamalarına yanıt veren Başkan Yücel "Bizim için memleketin namuslu, dürüst, ekmeğini kazanmak için gelmiş her yurttaşı değerlidir. Konuyu başka yere çekmeye lüzum yok. Biz, Alanya'yı tanımayan ve farklı amaçlar güden kişi ve grupların önünü kapatmak için en az 10 yıl ikamet şartı getirmek istiyoruz. Otobüs devirlerinde bizim de görüşümüzün alınması doğru bir karar. Teşekkür ediyorum" dedi.

banner355
Son Güncelleme: 11.02.2017 01:05
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporTürkiye CumhuriyetiAdem Murat YücelElazığALTİD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'nın derin deşarjını açacak
Alanya'nın derin deşarjını açacak
Gazipaşa'da 50 yıllık özlem
Gazipaşa'da 50 yıllık özlem
ALTSO'dan fuara davet
ALTSO'dan fuara davet

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals