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Türel açılışa geliyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Temmuz ayının ilk haftası faaliyete giren Aysultan Kadınlar Plajı'nın açılışı için Alanya'ya geliyor

Türel açılışa geliyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Temmuz ayının ilk haftası faaliyete giren Aysultan Kadınlar Plajı'nın açılışı için Alanya'ya geliyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:58
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA'NIN ikinci Kadınlar Plajı Temmuz ayının ilk haftası Alanya'da hizmet vermeye başlamıştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Uğrak Mevkii'nde yapılan Aysultan Kadınlar Plajı, Gazipaşalı kadınlara da hizmet veriyor. Plajın resmi açılışı için tüm Alanyalıları 29 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de Uğrak Mahallesi'ne davet eden Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "Aysultan Kadınlar Plajı 1 milyon TL'lik yatırımla Alanyalı ve Gazipaşalı kadınların hizmetine sunuldu. Plaja, Alanya'dan 5, Gazipaşa'dan 3 olmak üzere toplam 8 servis aracı 07.00- 21.00 saatleri arasında her saat başı hizmet veriyor" dedi. Önümüzdeki Cumartesi günü Başkan Türel'in ekibiyle Alanya'ya gelerek açılışı yapacağını söyleyen Güney, "Alanya'daki servis araçları Okurcalar'dan saatte bir, Alanya Otogarı yanından ise yarım saatte bir hareket ediyor. 25 Metrelik Yol'u takip ederek güzergah üzerindeki 23 ayrı noktadan plaja gitmek isteyen kadınları taşıyor. Bu güzel hizmeti Alanya'ya kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel'e teşekkür ediyorum" dedi.

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Son Güncelleme: 24.07.2017 17:56
Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiMenderes TürelAysultan Kadınlar Plajı
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