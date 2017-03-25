TSK: 1 haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, terörle mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, 16-24 Mart 2017 tarihlerinde bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri, özellikle Şırnak, Hakkari, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Mardin illerini teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda; Diyarbakır/Kulp-Lice-Hani, Mardin/Nusaybin, Şırnak/Merkez-Beytüşşebap Bingöl/Genç ve Hakkari/Çukurca bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar icra edildiği, icra edilen operasyonlarda; biri bölücü terör örgütünün lider kadrosunda olmak üzere (gri liste) 17 teröristin etkisiz hale getirildiği, bu sayının Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen 9 terörist ile birlikte 26’ya yükseldiği, 27 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 31 adet piyade tüfeği, 32 adet el bombası, yaklaşık 890 kg amonyum nitrat, değişik çap ve cinste çok miktarda mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildiği, teröristler tarafından kullanılan 22 sığınak ve barınağın bulunarak kullanılamaz hale getirildiği, kayıp plaka kaydı bulunan bir araç ve bombalı eylemlerde kullanmak maksadıyla, yaklaşık 1 tonluk patlayıcıyı alacak şekilde özel olarak hazırlanmış su römorku ele geçirildiği, bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde, bin 178 kg toz esrar, 2 bin 241 kg kubar esrar ve 45 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 68 kişinin yakalandığı, operasyonlar sırasında 4 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, 24 Mart 2017 tarihinde Irak’ın kuzeyi Zap bölgesinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen, ilk belirlemelere göre 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği hava harekatına da değinildi.

Ayrıca; 22 Mart 2017 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi Gerkitepe Üs Bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kahraman Türk askerinin şehit olduğu, ateş açılan bölgenin topçu ateşleriyle dövülmesi sonucu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

SURİYE’NİN KUZEYİNDE DEVAM EDEN HAREKAT

Açıklamada, Suriye kuzeyinde devam eden harekat kapsamında, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 015 km’lik alanın kontrol altına alındığı kaydedildi.

Tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirilmesine devam edildiğini belirten TSK, “Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PYD/YPG/PKK terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir.

09 Aralık 2016 tarihinde başlayan El Bab Harekatı’nda 24 Şubat 2017 tarihinde şehir merkezi tamamen kontrol altına alınmış, müteakiben başlanan patlayıcı/mayın arama/temizleme çalışmalarına devam edilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudut hattının emniyete alınması, bölgede bulunan DEAŞ ve PYD/YPG/PKK terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi ile yurdumuza yönelik yapılan havan ve füze saldırıları engellenmiştir” açıklamasında bulundu.