Trump'ın kızı: Satmıyoruz ne demek?

TRUMP, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kızına “haksızlık” yapıldığını ifade etti. Trump, söz konusu mağazanın kararı için “Kızım Ivanka’ya Nordstrom tarafından büyük haksızlık yapıldı. O mükemmel bir insan ve beni her zaman doğruyu yapmaya yönlendiriyor. Rezalet!” ifadelerini kullandı. Trump’ın mesajının ardından söz konusu şirketin hisselerinde kısa süreli kayıplar yaşandı. Şirket, Ivanka Trump’ın koleksiyonunu, satışları düştüğü satmaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.

