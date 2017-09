TRT'deki yarışmaya Alanyalı mucit katıldı

DEMİRTAŞ Mahallesi'nde doğan ve uzun zamandır mucit olarak nitelendirilebilecek şekilde buluşlar yapmaya kendisini adayan Volkan Uzun, hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı. TRT'de yayınlanan "Bir fikrin mi var?" adlı yarışmada tasarladığı proje ile yarışmaya hak kazandı. Kendi geliştirdiği 400'e yakın proje olduğunu belirten Uzun, öncelikli hedefinin yarışmadan bir başarı elde etmek ve tasarladığı ürünlerin satışını yapabilmek olduğunu ifade etti. Bir başarı elde edebilmesi halinde bir çok projesini de hayır kurumlarına bağışlayacağını ifade eden Uzun, nihayet kendisini kanıtlamak için eline bir fırsat geçtiğini ifade belirtti.

'YARIŞMAYA KATILMAK İÇİN BAŞVURU YAPTIM'

İlk buluşunun 12 yıl önce çıktığını ifade eden Uzun, "Uyuyan şoförü uyandıran bir cihaz yaptım. Göz retinasını 3 saniye boyunca okuyamayınca sesle alarm çalıyor, şoför uyanana kadar susmuyordu. O dönem televizyonda yarışmaların revaçta olduğu zamanlarda adını hatırlayamadığım birçok yarışmaya başvurdum. Hepsine müracaat ettim. Ancak icadımı gerçeğe döndüremediğim için hiçbir yarışmaya katılamadım. Prototip ya da maket olarak kabul etmediler. Oysa ki hemen hemen her kitleye hitap ediyor. Trafik, güvenlik, ilkyardım, medikal, lojistik, tarım, daha sayamayacağım her kitleye yada kuruma hitap eden buluşlarım var. Bunları üçe ayırdım. Birisi Sylvia grubu, birisi kamu yararına olan buluş, diğeri kişiye özel buluşlarım şeklinde" dedi.

'DÜNYAYA ETKİ EDECEK İCATLARIM VAR'

4 günde söndürülemeyen orman yangınlarını saatler içerisinde söndürebilecek bir icat yaptığını iddia eden Uzun, şunları söyledi: "Tüm dünyaya satılabilir özellikte olan icatlarımın olduğu grup Sylvia. Örneğin orman yangını var, 4 helikopter 4 günde söndüremiyor. Ben 1 helikopterle 3 saatte söndürebiliyorum. Örneğin 180 km hızla bariyerlere çarpıyorsunuz, ne aracınız, ne siz, ne de bariyerlere hiç bir şey olmuyor. Örneğin hızınızı hiç azaltmadan, aracınızdan inmeden kar zincirlerinizi saniyeler içinde lastiklerinize takıyorsunuz. Bunları kim almaz ki? Tüm ülkelerin alacağı şeyler. Bu yüzden bu tür global buluşlarımı Sylvia diye gruplandırdım.

'400'E YAKIN PROJE TASARLADIM'

İlk icadımdan şu ana kadar toplam 400 kadar buluşum var. Ancak muhatapsızlıktan bunların çoğunu unuttum, çoğunu başkaları icat etmiş. Şu an mevcutta 70 kadar buluşum var. Sylvia grubundakileri kendime alıyorum, diğer 61 tanesini, kuruluş amacı kimsesiz, ihtiyaç sahibi kadın ve çocuk ağırlıklı olan vakıflara, derneklere bağışlayacağım. Hem de hiç bir şey talep etmeden. Patent aldıkça buluşlarımı ve bağışlarımı servis edeceğim.

'ÇALDIĞIM KAPILARDAN ELİ BOŞ DÖNDÜM'

Bu icatları tasarlarken muhatapsızlık ve bürokrasi gibi sorunlarla karşılaştım. 20’den fazla bakanlık, 17 AR-GE merkezi, 13 holding ve yüzlerce firmanın kapısını çaldım. Kimse ilgilenmedi. Bir elimde param, bir elimde projem, kimse bana yol göstermedi. Özellikle bakanlıklar ve resmi kurumlar hep aşağılayıcı, küçümseyici bir edayla yaklaştılar. Yaptıkları tek şey internet adresine girmemi söyleyip başlarından savmaktı. Karşılaştığım tek zorluk buydu. Koymuşlar bir sekreter, 'Bağlayın' diyorum 'Yasak' diyor. TÜBİTAK’ı arıyorum, 'Üniversite öğrencisi değilseniz çalışmayız' diyorlar. ASELSAN’ı arıyorum, askeri kartımı soruyorlar. Sağ olsun, tek iyimser davranan kurum Türk Patent Enstitüsü (TPE) oldu. Onlar da zaten para odaklı olduğu için alıyorlar 4 bin TL'yi, veriyorlar patenti. Portekiz Orman Bakanlığı beni arıyor, üstelik Türkçe bilen tercümana arattırıyor, yangın söndürme sistemi için beni ülkesine davet ediyor. Ama Antalya Teknokent’teki hanım arkadaşa 'Neden yardımcı olmuyorsunuz, bunları şikayet edeceğim' dediğimde 'Benden de selam söyleyin' diyecek kadar o kurumu alçaltıyor. Türkiye’de insana verilen değer bu.

'BULUŞLARIMI TOZLU RAFLARDAN ÇIKARDIM'

Sonrasında tesadüfen TRT’de 'Bir fikrin mi var?' adlı yarışmayı gördüm. Tam istediğim formattaydı. Bu tarihe kadar bütün buluşlarım raftaydı. Aradım ve hemen kaydımı yaptılar. Bir süre sonra dönüş yaptılar. Başvurum onaylandı. Eylül’de yarışma başlıyor. Cumartesi günleri çıkıyor, ama beni hangi hafta çağırırlar bilmiyorum. Sunucu Vatan Şaşmaz’ın ölümü programda bir değişikliğe neden olur mu, onu da bilmiyorum. Sadece 1 icadımla katılabiliyormuşum. Bana dönüş yapmaları beni inanılmaz heyecanlandırdı. Birçok büyük şirketin dönem dönem bu tür yarışmalar yaptığını öğrendim. Hepsine birer adet patentli buluşumla müracaat ettim, hepsine form doldurup gönderdim. Aradan geçen süre içinde büyük firmaların insan kaynakları ve AR-GE merkezlerinin tanıdığı bir isim haline geldim. Şu an hepsi de benimle çalışmak, projelerimi geliştirmek istiyorlar. Ama henüz yol yordam bilmediğim için ilk önce yarışmaya katılmayı bekliyorum. Şu an patent satışı yapmıyorum. Yaparsam yarışmadan atılıyorum."

'2 MİLYON DOLAR'LIK TEKLİFİ REDDETTİM'

İstanbul'da bir firma ile görüşmeye gittiğini ve projesine 1 milyon Dolar'lık teklif aldığını belirten Uzun, şöyle konuştu: "En büyük sevinci geçtiğimiz aylarda yaptığım bir anlaşmayı bozmakla yaşadım. İstanbul’da bir firma ile sohbet ediyorduk. Buluşlarımdan bahsettim. 1 saniyede korsan taksi bulan Lamaross adlı icadımı çok beğendiler. Patenti bize verin, size 1 milyon Dolar verelim dediler. Dalga geçtiklerini düşündüm ve ben de o şekilde cevaplar verdim hep. Baktım ki ciddiler, teklifi kabul ettim ve inanılmaz sevindim. Belli etmesem de sevinçten yerimde duramıyordum. Hayaller kurmaya başlamıştım bile. Yarışmadaki refakatçi firmama ve bazı sponsor firmalara konuyu anlattım. Mutluluğumu onlarla paylaşmak istedim. Ancak çok sert tepki gösterdiler. Şiddetle karşı çıktılar. 'Madem satıyorsunuz, biz alalım' dediler. Hatta, 'Biz 2 milyon Dolar verelim' diyenler bile oldu. Birkaç saat sonra TRT'den aradılar, beni yarışmadan çıkartmakla tehdit ettiler. Yarışmadan önce hiçbir buluşumu satamıyormuşum. Çok fena kafam karıştı. Sevinç, heyecan, şaşkınlık, korku, tüm duyguları aynı anda yaşıyordum. O firmaya şu an satmayacağımı, yarışmadan sonra satacağımı söyledim. Anlayışla karşılasalar da bozuldular. Satmaktan vazgeçmek beni mutlu etti."

'İLK İŞİNİZ PATENT ALMAK OLSUN'

Yeni girişimcilere de tavsiyelerde bulunan Uzun, "Uyuyan şoförü uyandıran cihaz benim gururumdu. Övünüyordum hep. Ama 3 yıl önce bunu birisi icat etmiş. Belki benden çalınan bir fikir belki kendi fikri. Ama yapmış ve satıyor. Bir buluş yapan bir şey icat eden olursa ilk olarak patentini alsın. Sonra dilediği ülkeye gitsin. Yararlı bir şey ise ona kral muamelesi yapıyorlar. Her konuda yardımcı oluyorlar. Ben bunu 12 yıl sonra anladım" diye konuştu.

'DÜNYAYI YERİNDEN OYNATACAK PROJELERİM VAR'

Halihazırda üzerinde çalıştığı projelerden de bahseden Uzun, "4 proje üzerinde çalışıyorum şu an. Birincisi Selenyum. En verimsiz toprakta, kumda ve kolüvyallarda bitki yetiştirme sistemi. Hiçbir maliyeti yok ve yüzde 80 oranında başarıya ulaştım. İkincisi Gitan. Çok özel bir jel sayesinde biber, salatalık, domates, fasulye gibi tüm sebzeleri hiç sulamadan hem de istediğiniz yerde yetiştirebileceksiniz. Sudan 20 kat daha ucuz. Başarım yüzde 60 oranında. Üçüncüsü Sylvia-7 adındaki emniyet kemerini el kullanmadan takan sistem. Şu an 7 saniyede takabiliyorum. 1 saniyede takmayı başardığım zaman bunun da patentini alacağım. Dördüncünün adı yok. Bununla ilgili açıklama yapmak istemiyorum. Sonuca çok az kaldı. Bu öyle bir icat öyle bir buluş ki yer yerinden oynayacak. Dünyadaki tüm ülkeler almak isteyecek. Beni hayalimdeki ticari kariyere, üreticisine milyar Dolar'lar kazandıracak" dedi.