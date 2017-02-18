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Tren kazası: 1 ölü 4 yaralı

Manisa'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan hafif ticari araca tren çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen araçtan geriye 6 yaşındaki çocuğun kanlı oyuncağı kaldı

Tren kazası: 1 ölü 4 yaralı

Manisa'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan hafif ticari araca tren çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen araçtan geriye 6 yaşındaki çocuğun kanlı oyuncağı kaldı

18 Şubat 2017 Cumartesi 08:48
Tren kazası: 1 ölü 4 yaralı
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KAZA Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy Mahallesinde 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Menemen Caddesi üzerinde bulunan Horozköy Mahallesi'ne bağlantıyı sağlayan hemzemin geçitte tamtamın indiği sırada geçmeye çalışan Özal Çetin yönetimindeki 45 AG 297 plakalı hafif ticari araca, İzmir'den 21.05'te hareket eden ve İzmir-Konya seferini yapan 31135 sefer sayılı yolcu treni çarptı. Önündeki aracı sürükleyerek yaklaşık 200 metre ilerleyen tren güçlükle durabildi. Olayın haber verilmesi üzerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD-AKS ekipleri ve çok sayıda çevik kuvvet ekibi olay yerine sevk edildi. Ayrıca haberi alan Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve AFAD Müdürü Bekir Şen de olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Araç içinde bulunan 6 yaşındaki Deniz Z. ile Nevin Z., Aysel Z. ve 18 yaşındaki Ali Z. yaralanırken 22 yaşındaki Özal Ç. hayatını kaybetti.
Kazada aracın şoförü Özal Çetin, sıkıştığı yerden olay yerine gelen AKS ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Bu sırada kazayı duyan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçirilen yaralı yakınları olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ambulansına alınarak sakinleştirilmeye çalışıldı.
Kazadan geriye kanlı oyuncağı kaldı

Kazada yaralanan 6 yaşındaki Deniz Z. Grand Medical Hastanesi, Nevin Z., Aysel Z. Merkezefendi Devlet Hastanesi ve 18 yaşındaki Ali Z. ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan 18 yaşındaki Ali Z.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası 6 yaşındaki Deniz Z.'nin kanlar içindeki oyuncak ayısının araçtan çıkarılması yürekleri burktu. 
 

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Anahtar Kelimeler:
ManisaTren Kazası
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