Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100356
ALTIN
140.752
DOLAR
3.5257
STERLIN
4.5722
EURO
4.0215
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Her 4 kadından birinin sorunu!
Her 4 kadından birinin sorunu!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate alın!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate...
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek

Trafikte en saygılı araçlar beyaz, en hırçını kırmızı, bordo, mavi

İstanbul Gelişim Sanat'ın 'Kazasız Kul Olmaz' adıyla yürüttüğü proje kapsamında 81 ilde kameralar ile yapılan araştırma, oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkardı

Trafikte en saygılı araçlar beyaz, en hırçını kırmızı, bordo, mavi

İstanbul Gelişim Sanat'ın 'Kazasız Kul Olmaz' adıyla yürüttüğü proje kapsamında 81 ilde kameralar ile yapılan araştırma, oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkardı

29 Haziran 2017 Perşembe 15:15
Trafikte en saygılı araçlar beyaz, en hırçını kırmızı, bordo, mavi
banner404

YAZARI yönetmeni Zahrettin Çelik, sanat danışmanlığını Zihni Göktay, Şevket Çoruh, proje danışmanlığını ise Ruhi Özcan, Hüseyin Sümer, Ali Yücel Güler, Oktay Gündoğdu, Selçuk Gümüş'ün yaptığı ve 81 il kapsamında yapılan araştırmada ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

- Marmaris’te bayramın 1.günü her 10 araçtan 4’ü emniyet kemeri taktı dönüş yolunda bu oran 3’e düştü Marmaris ‘te en çok 34-06-35-20-plakalar gözlemlendi.

- Yayalara en çok yol veren 35 ve 34 plakalar oldu.

- En sakin araç modeli beyaz en kurallara uymayan araç renkleri kırmızı,bordo mavi sarı, (bu araçlar farklı renklerden dolayı davranış bozukluğu sürücüye yansıyor.)

- Yaya geçitti kullanan kişiler yüzde 77 yabancı turistler oldu. Sürücülerin en çarpıcı verilerde Gömlek ve ceket giyen sürücüler en sabırlı ve kurallara uyan kişiler olarak kayda geçti.

- En kurallara riayet eden yaş aralığı: 33-75 yaş arası (araçta birden fazla yolcu olanlar)

- En kurallara uymayan yaş aralığı: 18-32 (araçta birden fazla yolcu)

- En şuursuz araç kullananlar yaş aralığı : 18- 27 (yüksek sesli müzik seyir halinde akrobasi)

- Işıklarda en saygılı araçlar : Beyaz - Gri –Siyah-Mavi

- Yola çöp atmayan plakalar 20--35

- Hatalı sollama yapan Plakalar: 34- 01

- Bisiklet ve motosikleti saygı duymayan araçlar: Minibüs-Taksi- Kamyonet

- Bisiklete yol veren araçlar: Otomobil,Otobüs,Motosiklet,Servis Aracı,Traktör

- En Dikkatli Sürücü Modeli: Yanında Ailesi olanlar oldu.

- Motosikleti sıkıştıran araçlar: Otomobil,Kamyon, Taksi

- En Çok Emniyet Kemeri Takan Araç Plakalar: 35-34-06

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kazasız Kul OlmazTrafikOtomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamile ve engellilere sıcak hava izni
Hamile ve engellilere sıcak hava izni
Gazi Mahallesi’nde sır infaz
Gazi Mahallesi’nde sır infaz
Bakım merkezinde engelli gence darp iddiası
Bakım merkezinde engelli gence darp iddiası

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals