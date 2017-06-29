Trafikte en saygılı araçlar beyaz, en hırçını kırmızı, bordo, mavi

YAZARI yönetmeni Zahrettin Çelik, sanat danışmanlığını Zihni Göktay, Şevket Çoruh, proje danışmanlığını ise Ruhi Özcan, Hüseyin Sümer, Ali Yücel Güler, Oktay Gündoğdu, Selçuk Gümüş'ün yaptığı ve 81 il kapsamında yapılan araştırmada ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

- Marmaris’te bayramın 1.günü her 10 araçtan 4’ü emniyet kemeri taktı dönüş yolunda bu oran 3’e düştü Marmaris ‘te en çok 34-06-35-20-plakalar gözlemlendi.

- Yayalara en çok yol veren 35 ve 34 plakalar oldu.

- En sakin araç modeli beyaz en kurallara uymayan araç renkleri kırmızı,bordo mavi sarı, (bu araçlar farklı renklerden dolayı davranış bozukluğu sürücüye yansıyor.)

- Yaya geçitti kullanan kişiler yüzde 77 yabancı turistler oldu. Sürücülerin en çarpıcı verilerde Gömlek ve ceket giyen sürücüler en sabırlı ve kurallara uyan kişiler olarak kayda geçti.

- En kurallara riayet eden yaş aralığı: 33-75 yaş arası (araçta birden fazla yolcu olanlar)

- En kurallara uymayan yaş aralığı: 18-32 (araçta birden fazla yolcu)

- En şuursuz araç kullananlar yaş aralığı : 18- 27 (yüksek sesli müzik seyir halinde akrobasi)

- Işıklarda en saygılı araçlar : Beyaz - Gri –Siyah-Mavi

- Yola çöp atmayan plakalar 20--35

- Hatalı sollama yapan Plakalar: 34- 01

- Bisiklet ve motosikleti saygı duymayan araçlar: Minibüs-Taksi- Kamyonet

- Bisiklete yol veren araçlar: Otomobil,Otobüs,Motosiklet,Servis Aracı,Traktör

- En Dikkatli Sürücü Modeli: Yanında Ailesi olanlar oldu.

- Motosikleti sıkıştıran araçlar: Otomobil,Kamyon, Taksi

- En Çok Emniyet Kemeri Takan Araç Plakalar: 35-34-06