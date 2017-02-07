banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 11°
Sisli
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87358
ALTIN
146.098
DOLAR
3.6876
STERLIN
4.5859
EURO
3.9575
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
07 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
07 Şubat Günlük Burç Yorumu
7 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
7 Şubat 2017 Alanya -...
2017 ilk cemre ne zaman düşecek?
2017 ilk cemre ne zaman...
Flaş Haber
Göktaşı düştü
Kapat

Trafik magandaları yolu birbirine kattı

Üç trafik magandası hem kendilerinin hem de yolda seyir halinde gidenlerin hayatlarını tehlikeye soktu. Yolda drift yapan magandalar, karşı şeritte de bu şovlarına devam edince o yönü kullanan sürücüler korku dolu anlar yaşadı

Trafik magandaları yolu birbirine kattı

Üç trafik magandası hem kendilerinin hem de yolda seyir halinde gidenlerin hayatlarını tehlikeye soktu. Yolda drift yapan magandalar, karşı şeritte de bu şovlarına devam edince o yönü kullanan sürücüler korku dolu anlar yaşadı

07 Şubat 2017 Salı 09:50
Trafik magandaları yolu birbirine kattı
banner404

SARIYER Bahçeköy Yolu üzerinde hafta sonu gezintiye çıkan vatandaşlar üç trafik magandası yüzünden zor anlar yaşadı. Dar olan yolda yanlama hareketi yaparak tehlikeli şov yapan magandalar, şovlarına karşı yönde de devam edince terör estirdi. Karşı yola geçerek drift yapan bir maganda son anda aracını toplayarak o yönden gelen araca vurmaktan kurtuldu. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde magandalar yanlama hareketi yapıp karşı şeride geçiyor. Bu sırada karşı şeritten gelen araç zor anlar yaşarken, araca vurmaktan son anda kurtuluyor. Ardından magandalar terör estirerek yollarına devam ediyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DriftSarıyer Bahçeköy Yolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görümcelerden geline arsa dayağı
Görümcelerden geline arsa dayağı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
TGF: BYEGM skandal bir savunma yaptı
TGF: BYEGM skandal bir savunma yaptı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals