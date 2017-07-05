Trafik kazasında 3 kişi yaralandı, 21 koyun telef oldu

KAZA, dün akşam Çorum İskilip İlçesi karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Fatih Akçakoca yönetimindeki 19 FA 315 plakalı hafif ticari araç, önüne çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü ile birlikte eşi Ayşenur Akçakoca ve 2 yaşındaki Aras Arda Akçakoca yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla Çorum eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada 21 koyunun da telef olduğu tespit edildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.