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Trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, bir kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı

Trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, bir kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı

10 Şubat 2017 Cuma 12:05
Trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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KAZA Gediz’in Dayınlar Mahallesi Işıklı Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kütahya’dan Gediz’e gelmekte olan H.İ.F. yönetimindeki 43 LS 222 plakalı kamyonet, A.İ.D. yönetimindeki 43 LF 104 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü A.İ.D. ile aynı araçta bulunan Ü.D., A.D. ve E.D. ve kamyonet sürücüsü H.İ.F. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis Ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan sağlık durumu ağır olan ve Dumlupınar Üniversitesi (D.P.Ü.) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Ü.D. isimli kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  
 

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Anahtar Kelimeler:
GedizKütahyaTrafik Kazası
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