Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -3°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.433
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5074
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?

Toyota C-HR Göçmentürk'te

Üstün özelliklere sahip Toyota C-HR, sürüş keyfi ile yakıt ekonomisini buluşturan yüksek verimlilik seviyesine sahip bulunuyor

Toyota C-HR Göçmentürk'te

Üstün özelliklere sahip Toyota C-HR, sürüş keyfi ile yakıt ekonomisini buluşturan yüksek verimlilik seviyesine sahip bulunuyor

19 Şubat 2017 Pazar 22:32
Toyota C-HR Göçmentürk'te
banner404

TOYOTA Plaza Göçmentürk, Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen ilk crossover ve ilk hibrit otomobil Toyota C-HR’ı yakından tanımak isteyenler için hafta sonu test sürüşleri düzenledi. Aileleriyle birlikte hafta sonunu neşe içinde geçiren ve aynı zamanda bu mükemmel otomobilin tüm özelliklerini dokunarak görmek isteyenler, Alanya'da hizmet veren Toyota Plaza Göçmentürk'teki 'Test Sürüş Günleri ve Hafta Sonu Şenliği’nde buluştu. Henüz üretim aşamasındayken bile kendine büyük bir hayran kitlesi edinen Toyota C-HR, SUV sınıfına özgü güçlü duruşu hatchback otomobillerin sürüş dinamizmiyle harmanlandı. Toyota’nın yeni tasarım anlayışının ilk ipuçlarını veren ve teknolojisiyle de üstün özelliklere sahip olan Toyota C-HR Türkiye’den Amerika ve Kanada’nın da aralarında bulunduğu 97 ülkeye ihraç ediliyor. 'Her Görüşte Aşk' sloganıyla farklı olmak isteyen, yeni ürünleri denemekten hoşlanan ve görsel çekiciliğe önem veren dinamik kullanıcıları hedefleyen Toyota C-HR, aynı zamanda yılın otomobili finalistlerinden biri.
HEM ÇEVRECİ HEM DE TUTUMLU
Dikkat çeken eşsiz tasarım ilhamını elmastan alan Toyota C-HR, Toyota’nın ‘Sensual Tech’ adını verdiği yeni iç mekan tasarım konseptiyle teknoloji, fonksiyonellik ve görsel şöleni de buluşturuyor. Toyota Plaza Göçmentürk'te tanıtılan Toyota C-HR’da son derece zengin bir ekipman seviyesi de sunuluyor. Toyota C-HR bir önceliği de sürüş keyfi ile yakıt ekonomisini buluşturan yüksek verimlilik seviyesine sahip motorlara veriyor. 1,2 litrelik turbo benzinli motor 116 HP güç ve 185 Nm tork üretiyor. 100 kilometrede ortalama 5,9 litre yakıt tüketen motor ortalama 134 gr/km CO2 salınım değeriyle çevreci ve tutumlu bir yapı vaat ediyor.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
ÜstünToyota C-HRGöçmentürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkunç israf
Korkunç israf
Türkiye'de bir ilk!
Türkiye'de bir ilk!
Afrika Başkanı Azzam çok şaşırdı
Afrika Başkanı Azzam çok şaşırdı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals