Toyota C-HR Göçmentürk'te

TOYOTA Plaza Göçmentürk, Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen ilk crossover ve ilk hibrit otomobil Toyota C-HR’ı yakından tanımak isteyenler için hafta sonu test sürüşleri düzenledi. Aileleriyle birlikte hafta sonunu neşe içinde geçiren ve aynı zamanda bu mükemmel otomobilin tüm özelliklerini dokunarak görmek isteyenler, Alanya'da hizmet veren Toyota Plaza Göçmentürk'teki 'Test Sürüş Günleri ve Hafta Sonu Şenliği’nde buluştu. Henüz üretim aşamasındayken bile kendine büyük bir hayran kitlesi edinen Toyota C-HR, SUV sınıfına özgü güçlü duruşu hatchback otomobillerin sürüş dinamizmiyle harmanlandı. Toyota’nın yeni tasarım anlayışının ilk ipuçlarını veren ve teknolojisiyle de üstün özelliklere sahip olan Toyota C-HR Türkiye’den Amerika ve Kanada’nın da aralarında bulunduğu 97 ülkeye ihraç ediliyor. 'Her Görüşte Aşk' sloganıyla farklı olmak isteyen, yeni ürünleri denemekten hoşlanan ve görsel çekiciliğe önem veren dinamik kullanıcıları hedefleyen Toyota C-HR, aynı zamanda yılın otomobili finalistlerinden biri.

HEM ÇEVRECİ HEM DE TUTUMLU

Dikkat çeken eşsiz tasarım ilhamını elmastan alan Toyota C-HR, Toyota’nın ‘Sensual Tech’ adını verdiği yeni iç mekan tasarım konseptiyle teknoloji, fonksiyonellik ve görsel şöleni de buluşturuyor. Toyota Plaza Göçmentürk'te tanıtılan Toyota C-HR’da son derece zengin bir ekipman seviyesi de sunuluyor. Toyota C-HR bir önceliği de sürüş keyfi ile yakıt ekonomisini buluşturan yüksek verimlilik seviyesine sahip motorlara veriyor. 1,2 litrelik turbo benzinli motor 116 HP güç ve 185 Nm tork üretiyor. 100 kilometrede ortalama 5,9 litre yakıt tüketen motor ortalama 134 gr/km CO2 salınım değeriyle çevreci ve tutumlu bir yapı vaat ediyor.

