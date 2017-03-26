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Tosmur seçmeni muhtarını arıyor

Yasa gereği 4 Haziran'da muhtarlık seçimine gidecek olan Tosmur'da gözler, aynı zamanda MHP Yönetim Kurulu Üyesi olan İsa Akar'ın vereceği karara çevrildi.

Tosmur seçmeni muhtarını arıyor

Yasa gereği 4 Haziran'da muhtarlık seçimine gidecek olan Tosmur'da gözler, aynı zamanda MHP Yönetim Kurulu Üyesi olan İsa Akar'ın vereceği karara çevrildi.

26 Mart 2017 Pazar 16:04
Tosmur seçmeni muhtarını arıyor
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Haber:Alper KUTAY

TOSMUR Mahallesi'nde 2014 Yerel Seçimleri'nde "muhtar" seçilen Feyzullah Akar'ın 2016'nın Haziran ayında aldığı bir cezadan dolayı muhtarlığı düşürülmüş, yerine ise Alanya Kaymakamlığı kararıyla vekaleten 1. aza görevlendirilmişti. Vefat veya görevden alma gibi durumlarda boşalan muhtarlıklar için yasa gereği, devam eden yılın Haziran ayının ilk Pazar günü seçim yapılması gerektiği için Tosmur Mahallesi'nin yeni seçilmiş muhtarını belirlemek amacıyla 4 Haziran Pazar günü Tosmur seçmeninin sandık başına gideceği öğrenildi. Alanya İlçe Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgilere göre, muhtarlık seçim takvimi 4 Nisan'da açıklanacak. Şu ana dek muhtar adayı çıkmayan Tosmur'da gözler yeniden Akar Ailesi'ne çevrildi. Görevden alınan Feyzullah Akar'ın da kardeşi olan MHP İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi İsa Akar'a bölge halkının "Aday ol" baskısı yaptıkları öğrenilirken, Yeni Alanya'ya konuşan Akar, "Tosmur halkı bizi istiyorsa bölge halkının bu çağrısına sessiz kalamayız. Şu an bazı görüşmeler yapıyoruz. Hedefimiz Tosmur'a hizmetin daha hızlı ve düzenli akışını sağlamak. Şayet aday olup seçilirsek Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi ile uyum içerisinde çalışacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TosmurYasaMHP
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