Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
100744
ALTIN
142.258
DOLAR
3.6083
STERLIN
4.6640
EURO
4.0916
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel farklar!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel...
Ödem söktüren 10 besin
Ödem söktüren 10 besin

Torbacı taksi şoförü çıktı

Bodrum’da bir taksi şoförünün, yabancı uyruklu bir kadın ile birlikte uyuşturucu ticareti yaptığını tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla ikisini de yakaladı

Torbacı taksi şoförü çıktı

Bodrum’da bir taksi şoförünün, yabancı uyruklu bir kadın ile birlikte uyuşturucu ticareti yaptığını tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla ikisini de yakaladı

06 Temmuz 2017 Perşembe 09:20
Torbacı taksi şoförü çıktı
banner404

BODRUM İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri elde ettikleri bir istihbaratı değerlendirerek harekete geçti. Ekipler, Gümbet Mahallesinde ticari taksicilik yapan T.Y isimli şahsın kokain sattığı ve bu kokaini yabancı uyruklu kadının konakladığı otelde sakladığı bilgilerini kesinleştirmesinin ardından düğmeye bastı. Polis ekipleri öncelikle taksiciyi Gümbet’te yakalayarak gözaltına aldı. Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde bir miktar kokain ele geçirildi. Daha sonra Gürcistan uyruklu L.I.’nın kaldığı ikamete baskın yapan Narkotik Polisleri kadının odasında yaptığı aramada yine satışa hazır halde kokain dolu paketler ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden taksi şoförü T.Y. tutuklanırken Gürcistan uyruklu kadın L.I. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TobacıKOKAİNYabancı Uyruklu KadınTorbacı Taksici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada güldüren video: "Ola hani kablo"
Sosyal medyada güldüren video: "Ola hani kablo"
Dekolte Hande!
Dekolte Hande!
Yeni parti için tarih belli oldu
Yeni parti için tarih belli oldu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals