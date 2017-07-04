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Topyekün savaş başlatılıyor! O sitelere girenlere ağır cezalar verilecek

Eylem planı kapsamında internette kumar sitelerine girenlere ağır cezalar verilecek. Cumhuriyet savcısının başkanı olduğu özel bir ekip mücadelede beyin takımı olacak

Topyekün savaş başlatılıyor! O sitelere girenlere ağır cezalar verilecek

Eylem planı kapsamında internette kumar sitelerine girenlere ağır cezalar verilecek. Cumhuriyet savcısının başkanı olduğu özel bir ekip mücadelede beyin takımı olacak

04 Temmuz 2017 Salı 08:03
Topyekün savaş başlatılıyor! O sitelere girenlere ağır cezalar verilecek
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın uyuşturucuyla mücadele çağrısının ardından yasadışı bahis-kumarla da topyekûn savaş için de düğmeye basıldı. Hükümet binlerce ailenin parçalanmasına yol açan, gençlerin geleceklerini söndürmesinin yanı sıra ülke ekonomisine de zarar veren yasadışı kumar ve bahisle mücadele için 2 yıllık eylem planı hazırladı.

 İşte 16 başlık;

Organizatörlerin gelirlerine el konulacak.

Kumar oynatılan mülkler mühürlenecek.

Bahis-kumarı özendirici reklamlar yasaklanacak.

Kumar parası havale veya EFT ile gönderilemeyecek.

Yasadışı para transferinde banka kartı, kredi kartı kullanılamayacak.

Özendiren sitelere erişim engeli.

Soruşturmalar için cumhuriyet savcısı başkanlığında özel ekip kurulacak.

Kumar sitelerine girişe izin veren kafelere ağır ceza verilecek.

Bitcoin, ethereum, ripple gibi ödeme kanalları engellenecek.

Bahis sitesine girene uyarı mesajı gelecek.

Reklam yapan siteler erişime kapatılacak.

İhbar sistemi kurulacak.

Arama motorları gözetlenecek, erişim yavaşlatılacak.

Ceza-yaptırımlar artacak.

Kafeler başta olmak üzere her yere afişler asılacak.

Gençler, çocuklar eğitilecek.

İçişleri, Adalet, Maliye bakanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı ve Emniyet'in birlikte yürüteceği eylem planı ile illegal yapı ve organizasyonların güç, servet kazanmasının önüne geçilecek. Cumhuriyet savcısı başkanlığında, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ve MASAK, BDDK, GİB, BTK gibi kurum temsilcilerinin de yer aldığı bir ekip mücadelenin beyin takımı olacak.Kumarda para transferlerinin engellenmesi sürecini MASAK ve BDDK üstlenecek. BDDK kredi kartı kullanımı konusunda da tedbirler alacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kumar reklamı yapılan sitelere erişimi engelleme görevini üstlenecek.

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