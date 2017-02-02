banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87394
ALTIN
145.982
DOLAR
3.7389
STERLIN
4.6827
EURO
4.0390
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
03 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
03 Şubat Günlük Burç Yorumu
Eşek sütü kansere iyi geliyor mu?
Eşek sütü kansere iyi geliyor...
Kuşburnu çayı içmek için 9 neden
Kuşburnu çayı içmek için 9...

Topuk çatlakları ölümcül hastalığın belirtisiymiş

Ayak tabanlarınızdaki ve avuç içlerinizdeki sertleşen deriyi görmezden gelmeyin

Topuk çatlakları ölümcül hastalığın belirtisiymiş

Ayak tabanlarınızdaki ve avuç içlerinizdeki sertleşen deriyi görmezden gelmeyin

02 Şubat 2017 Perşembe 17:00
Topuk çatlakları ölümcül hastalığın belirtisiymiş
banner404

YENİ bir araştırmada, bunun ölümcül bir kanser türünün belirtisi olduğu ortaya çıktı.Bilim insanları, ayaktaki nasırlarla yemek borusu kanseri arasında bir bağlantı keşfetti. Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'nden araştırmacılar, yemek borusu kanserinin avuç içlerinde ve ayak tabanında sertleşmeye yol açtığını buldu. Bazı vakalarda cilt o kadar sertleşiyor ki hastalar deriyi jiletle kazıyorlar.
Yemek borusu kanserine neden olan iRHOM2 geni, derinin en büyük bileşeni olan keratini kontrol altına alarak avuç içlerindeki ve ayak tabanındaki derinin kalınlaşmasında önemli rol oynuyor. Uzmanlar bu bulgunun yemek borusu kanserini teşhis etmede oldukça faydalı olacağını söylüyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TopukçatlakAyakTaban
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaptanlara STCW Kursu
Kaptanlara STCW Kursu
'Suni gündemden vazgeçin'
'Suni gündemden vazgeçin'
Gazipaşa halkından özür diledi
Gazipaşa halkından özür diledi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals