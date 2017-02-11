Topraksız sera kurdu! Ayda 120 ton domates üretiyor

AYDIN Germencik ilçesinde topraksız sera kuran ve 50 kişiye istihdam sağlayan Azerbaycanlı yatırımcı, Türkiye ekonomisinden cesaret alarak yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor. Azerbaycan'da ticaretle uğraşan Erdem Yunus Arifoğlu, hükümetin sağladığı kolaylıklar nedeniyle Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı. Topraksız sera kurmak için yer arayışına giren Arifoğlu, Antalya'da yer sıkıntısı yaşayınca iklimi ve jeotermal kaynaklarından dolayı Aydın'ı tercih etti. Arifoğlu, Turanlar Mahallesi yakınlarında 44 bin metrekare sahada 15 milyon liralık yatırımla sera kurdu. Çoğunluğu kadın 50 kişiye istihdam sağlanan serada Ekim 2016'da üretim başladı. Aylık 120 ton üretilen domates, hem yurt içine hem de yurt dışına satılmaya başlandı.