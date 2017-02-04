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TL bir haftada yüzde 5 kazandırdı!

Fitch`in Türkiye`nin kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviyenin altına düşürmesine karşın TL, bir haftada dolar karşısında yaklaşık yüzde 5 değer kazandı

TL bir haftada yüzde 5 kazandırdı!

Fitch`in Türkiye`nin kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviyenin altına düşürmesine karşın TL, bir haftada dolar karşısında yaklaşık yüzde 5 değer kazandı

04 Şubat 2017 Cumartesi 13:31
TL bir haftada yüzde 5 kazandırdı!
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ULUSLARARASI kredi derecelendirme  kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine karşın Türk  lirasına güvenenler dolar karşısında bir haftada yüzde 5 kazandı. Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "yatırım yapılabilir"  seviyenin altına düşürmesi ve Standard&Poor's'un kredi not görünümünü "negatif"e  çekmesine karşın bu hafta diğer para birimleri karşısında yükselişe geçen TL,  dolar karşısında bir haftada yüzde 5, avro karşısında yüzde 4 ve sterlin  karşısında yüzde 5 değer kazandı.

Analistler, TL'nin 2015 ve 2016'da genel olarak emsallerinden negatif  ayrıştığını hatırlatarak, 2017 yılının ilk günlerinden itibaren bunun tersine  döndüğünü kaydetti. TL'nin yıl başına göre halen dolar karşısında yüzde 5 düşüşte  olduğunu, diğer gelişen ülke para birimlerinin ise yüzde 5'i aşan oranlarda  pozitif tarafta olduğunu dile getiren analistler, benzer ülke para birimleri ile  arasındaki farkı kapatmak için TL'deki pozitif görünümün devam edebileceğini  söyledi.

Türkiye için negatif beklentilerin sonlanmasıyla TL'nin diğer para  birimlerinden pozitif ayrışmaya başladığını ifade ede analistler, Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkılaştırma adımları ve piyasada swap olarak  değerlendirilen "TL depo karşılığı döviz depo" ihalelerine gelen talebin  zayıflamasının da etkisiyle TL'nin güçlendiğini dile getirdi.

Fitch ve S&P'nin değerlendirmelerinin ardından geçen hafta cuma günü  uluslararası piyasada 3,91 seviyesini test eden ve haftayı 3,8690'dan tamamlayan  dolar/TL, hafta boyunca düşüş eğiliminde hareket etti ve yurt içi piyasaların  kapanışında yaklaşık yüzde 5 değer kaybıyla son 1 ayın en düşük seviyesi olan  3,6870 seviyesine kadar geriledi.

Bu hafta dolar karşısında Güney Afrika randı yüzde 1,6, Brezilya reali  yüzde 1, Macaristan forinti yüzde 1,4, Hindistan rupisi yüzde 1,3, Güney Kore  wonu yüzde 3,6 ve Rusya rublesi yüzde 1,5 değer kazandı. Daha önceki süreçte TL  ile birlikte en fazla değer kaybeden para birimlerinden olan Meksika pesosu ise  bu hafta dolara karşı yüzde 2,5 değerlendi.

'DOLAR TL'DE DÜŞÜŞ 3,63-3,65 BÖLGESİNE DOĞRU DEVAM EDEBİLİR'

İntegral Menkul Araştırma Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal kredi  derecelendirme kuruluşu Fitch’in kararını açıklamasıyla aslında çok büyük bir  belirsizliği de geride bıraktığımızı kaydetti.

Moody’s’in eylül ayında yapmış olduğu not indirimiyle birlikte  Türkiye’den çıkacak olan fonların büyük bir kısmının zaten çıkmış olduğunu  kaydeden Köksal, "Fitch sonrası piyasalarda bir deprem yaşamamamızın sebebi  budur. Uluslararası piyasalarda doların, diğer gelişmekte olan ülke para birimi  karşısındaki ılımlı seyri de, içeride Dolar/TL'nin düşüşünde önemli rol oynadı."  dedi.

Köksal, Dolar/TL'de bir süredir çok sert hareketler gözlendiğini ve  2015 yılının kasım ayından bu yana görülen hızlı çıkış ile fiyatlarda "köpük"  oluştuğunu dile getirerek, Merkez Bankasının sıkılaştırıcı tedbirlerinin de  etkisiyle aynı şekilde düşüşün de hızlı olduğunu belirtti.

Merkez Bankasının günlük para piyasasına müdahaleleri, ticaret ve  imalat sektörlerindeki ocak ayı iyimserliğinin tabana yayılması ve enerji  fiyatlarının durgun seyrinin TL'yi destekleyici unsurlar olarak öne çıktığını  kaydeden Köksal, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Dolar kurunun düşüşü 3,63-3,65 bölgesine doğru devam edebilir. ABD'de  açıklanan önemli verilerden tarım dışı istihdam verisi her ne kadar beklentilerin  üzerinde gelse de saatlik ücretlerdeki yıllık artışın yüzde 2,8’den 2,5’e  gerilemesi ABD Merkez Bankasının (Fed) mart ayı toplantısı için elini güçlendiren  bir veri değil. Bu nedenle dolar endeksinde geri çekilme ile birlikte içeride  kurda ılımlı yönde hareketler devam edebilir."

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Anahtar Kelimeler:
TLTürkiyeYatırım
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