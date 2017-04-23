Tırnak yemenin sağlığa zararları

TIRNAK yeme alışkanlığı özgüven eksikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Özellikle çocukluk döneminde meydana gelen bu davranış genellikle baskı altında büyüme, sürekli aşağılanma sonucunda ortaya çıkıyor. Çocukluk döneminden yetişkinlik dönemine kadar devam eden bu davranışın tedavi edilerek muhakkak önlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde ilerde ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.Dişlerinizin kesici kenarlarını aşındırabilir ve zamanla dişler kökten sallanmaya başlayabilir.Zamanla tırnak içindeki bakteriler ve mikroplar, diş etlerine zarar vererek diş eti hastalıklarına yol açabilir.Ağızda yara oluşumuna ve enfoksiyonel ağız yaralarına neden olabilir.

Ağızda biriken mikroplar zamanla organlara yayılır ve organlara ciddi zararlar verebilir.

Kalp kapakçıklarına rahatlıkla tutunabilen bu mikroplar ilerleyen zamanlarda kalp damar hastalıklarını da beraberinde getirebilir.Vücudunuzda bu mikropların yaymış olduğu hastalıklar ağır antibiyotik kullanımında bile geçmeyebilir.

