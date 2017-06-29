TIR'a arkadan çarpan kamyonette 1 kişi öldü

KAZA , Malkara - Tekirdağ karayolunun Küçükhıdır Rampası Mevkii'nde meydana geldi. Cengiz Soykaya yönetimindeki 17 ZA 351 plakalı kamyonetle önünde giden 42 yaşındaki Ercan Sertçe yönetimindeki 17 HB 320 plakalı TIR'a arkadan hızla çarptı. Hız göstergesinin 110 kilometrede kaldığı görülen kamyonette bulunan Emin Bal, kaza yerinde ölürken kaybederken, sürücü Soykara, ağır yaralandı, TIR sürücüsü Ercan Sertçe kazayı yara almadan atlattı. Yaralanan Bal, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan TIR sürücüsü Ercan Sertçe, "Kamyonet arkamdan geliyordu. Sola doğru dönüp bana arkadan çaptı" dedi. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla açıldı.

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