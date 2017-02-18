Tipiye yakalanan yaklaşık 300 kişi kurtarıldı

ŞANLIURFA'NIN Siverek ilçesinde, Karacadağ Bölgesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan, çoğunluğu öğrenciler ve öğretmenlerden oluşan 300 kişilik grup kurtarıldı. Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden çoğunluğu öğrenci ve öğretmenlerden oluşan grup, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan gezi amaçlı Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden grup, yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandı. Araçlarında bekleyen vatandaşların telefonla yardım istemesi üzerine bölgeye, AFAD, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye, Karayolları ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Öğretmenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve kurtarma görevlileri sevk edildi. Siverek Belediyesi tarafından da bölgeye yönlendirilen çok sayıda iş makinesi, kapanan yolları açmak için zamanla yarıştı. Çoğunluğu Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre illerden gelen öğrencilerden bazıları, soğuk nedeniyle fenalık geçirdi. Kafile, donmamak için bölgede ateş yakıp ısınmaya çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından ekipler, kafileye ulaştı.

Rahatsızlanan öğrenciler, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kayak merkezinin yolu trafiğe açılarak grubu taşıyan servis araçlarının ilerlemesi sağlandı. Kafile, iş makineleri eşliğinde güvenli bölgelere kadar yollarına devam etti.