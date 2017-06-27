Timaş Yayınları Genel Yayın Yönetmeni İhsan Sönmez vefat etti

TİMAŞ Yayınları Genel Yayın Yönetmeni İhsan Sönmez tedavi gördüğü hastanede 36 yaşında hayatını kaybetti. Çeşitli dergilerde yazarlık yapan ve e-kitap ile dijital yayıncılık konusunda da çalışmalar yürüten Sönmez, kanser tedavisi görüyordu. Sönmez'in cenazesi, Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ayvansaray'daki kabristanda toprağa verilecek. İhsan Sönmez, evli ve bir çocuk babasıydı.

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