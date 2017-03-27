Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
89931
ALTIN
145.689
DOLAR
3.6031
STERLIN
4.5346
EURO
3.9148
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Reflüyü hafife almayın
Reflüyü hafife almayın
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu

THY yasağa rağmen rekor kırdı!

Tablet yasağının THY'yi nasıl etkileyeceği tartışılırken Genel Müdür Bilal Ekşi, ocak ayından bu yana Pazar günü en büyük yolcu sayısına ulaştıklarını söyledi

THY yasağa rağmen rekor kırdı!

Tablet yasağının THY'yi nasıl etkileyeceği tartışılırken Genel Müdür Bilal Ekşi, ocak ayından bu yana Pazar günü en büyük yolcu sayısına ulaştıklarını söyledi

27 Mart 2017 Pazartesi 14:08
THY yasağa rağmen rekor kırdı!
banner404

ABD ve İngiltere tarafından başlatılan direkt uçuşlarda cep telefonundan büyük elektronik cihazların kabine alınmamasını içeren yasaktan sonra THY uçaklarında yolcu sayısında düşüş beklenirken THY Genel Müdür Bilal Ekşi, Ocak ayından bu yana pazar günü en büyük yolcu sayısına ulaştıkları müjdesini verdi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı duyurularla şirketi hakkındaki bildirimleriyle dikkat eden Genel Müdür Bilal Ekşi, Twitter üzerinden  "Pazar (dün) günü 179.871 yolcu taşıyarak Ocak ayından itibaren günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştık"  dedi. Bilal Ekşi tweet’in sonuna da " Bahar geliyor" notunu ekledi. Bazı çalışanlar da buna, " Doğrudur sayın müdürüm, uçak altı ekibi olarak nefes alamadık" ve "Maşallah müdürüm bu bahar bereketli geçecek. Yazın da tam gaz devam edeceğiz. Milli servetimize başarılar" şeklinde cevaplar yazdılar.

THY'DEN BİLET KAMPANYASI

Türk Hava Yolları, Letonya, Litvanya ve Estonya’ya gidiş-dönüş her şey dahil 159 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, transfer merkezi İstanbul’dan; Litvanya’da Vilnius ile Estonya’da Tallinn'e 159 dolardan, Letonya’da Riga'ya ise 189 dolardan başlayan fiyatlarla gidiş-dönüş her şey dahil uçuş olanağı sağlıyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, uçuş biletlerini 27 Mart-15 Nisan'da satın almaları halinde, seyahatlerini 1 Mayıs-30 Haziran'da gerçekleştirebilecekler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Tablet YasağıTHYABDLetonyaEstonyaTwitterLitvanyaİstanbulİngiltereTürk Hava Yolları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriyeli kadının cesedi çıktı
Suriyeli kadının cesedi çıktı
Sahte sanık ifade verdi, asıl sanık ceza aldı
Sahte sanık ifade verdi, asıl sanık ceza aldı
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya hakkında flaş karar!
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya hakkında flaş karar!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals