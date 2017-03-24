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THY uçaklarında eXPhone iletişim uygulaması

Yolcuların uçuş sırasında da kesintisiz iletişim imkânına kavuşabilecekleri, eXPhone adlı sistemin THY uçaklarında Nisan ayından itibaren tüm akıllı telefonlarla yapılabileceği açıklandı

THY uçaklarında eXPhone iletişim uygulaması

Yolcuların uçuş sırasında da kesintisiz iletişim imkânına kavuşabilecekleri, eXPhone adlı sistemin THY uçaklarında Nisan ayından itibaren tüm akıllı telefonlarla yapılabileceği açıklandı

24 Mart 2017 Cuma 10:07
THY uçaklarında eXPhone iletişim uygulaması
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THY Basın Müşavirliği'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada uluslararası bir elektronik şirketi tarafından kurulan sistemin kullanım detaylarına Skylife'tan ulaşılabileceği ve ücretinin de yolcunun hizmet aldığı operatörlerin faturalarına yansıtılacağı bildirildi.
Basın Müşavirliğinden konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
"Türk Hava Yolları filosundaki Boeing 777 ve Airbus 330 tipi uçaklarda sunduğu Wi-Fİ ve Canlı TV hizmetlerine ek olarak eXPhone ile mobil cihazlardan (konuşma hariç) güvenli bir şekilde internet erişimi ile e-posta kontrolü, sosyal medya hesap (facebook, twitter...) güncellemeleri ve sms alışverişinin yanısıra mobil mesajlaşmaya (whatsapp, line gibi) imkân sağlayan uygulama, Nisan ayı itibari ile yolcularımızın hizmetine sunulacak. Entegrasyon temsilcileri Panasonic/AeroMobile olan uygulama uçak kalktıktan belli bir süre sonra kabin ekipleri tarafından yolculara anons edilecek. Ardından telefonunuzun 'Data Roaming' modu aktif olması koşuluyla herhangi bir işleme gerek olmaksızın eXPhone uygulaması otomatik olarak devreye girecek. Uygulama uçak inişe geçene kadar ki süre boyunca kullanılabilecek."
FATURA SONRA GELECEK
Projenin entegrasyon temsilcilerinin Panasonic/AeroMobile olduğunun belirtildiği açıklamada ayrıca, "Saha kabul testi ilgili müdürlüklerimizin katılımı ile kabin görevlimizin kişisel cep telefonu üzerinden canlı olarak gerçekleştirilmiştir.
Yolcularımız uygulamanın kullanım detaylarına Skylife'tan ulaşabilecek. Uygulama yolcuların hizmet aldığı operatörlerin uluslararası dolaşım ücreti ile aynı olup yolcuların faturalarına yansıyacaktır " denildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
THYEXPhoneIletişim
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