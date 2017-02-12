TGF 'Doğan Grubu'nu kınadı

TGF açıklamasında "Bu karar, gazetecilerin bireysel özgürlük alanlarına da müdahale edildiğini gösteren bir meslek ayıbıdır" denildi. TGF Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir medya grubunun evrensel anlamda yayın ilkelerinin olması, bunların en başında da tarafsızlık ilkesinin gelmesi gazetecilik mesleğinin doğası gereğidir. Elbette ki bağımsız bir medya kuruluşunun en büyük dayanağı da, kamuoyuna deklare ederek taahhüt ettiği yayın ilkeleridir. Ne var ki, Doğan Yayın Grubu burada sapla samanı karıştırmıştır. Facebook, twitter, instagram gibi sosyal medya mecraları, insanların bireysel özgürlük alanlarıdır ve buralarda ifade edilen görüşler de, kişisel düşünce özgürlüklerinin kullanılmasından başka bir şey değildir. Medya kuruluşlarındaki tarafsızlık, adı üzerinde, o kurum adına yapılan yayınlardaki yansızlığı/tarafsızlığı tanımlar. Ki bu ilke de, yoruma dayalı program yapma sorumluluğu verilen meslektaşlarımızı, makul mesleki sınırlar aşılmadıkça veya çok fazla radikal olunmadıkça bağlamaz. Bu bağlamda 'Evet' diyenleri mutlak iktidar yandaşı veya çıkarcı olarak görmek ne denli yanlışsa, 'Hayır' diyenleri de yüzde yüz iktidar karşıtı veya iflah olmaz muhalif görmek o kadar vahimdir. Bu yaklaşım tarzı ne yazık ki ayrıştırmayı, ötekileştirmeyi ve kamplaştırmayı körükleyen bir anlayıştır. TGF olarak Doğan Grubu'nu kınıyor, bu ayıplı kararından dönme hasletini göstermeye çağırıyoruz."