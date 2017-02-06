TGF: BYEGM skandal bir savunma yaptı

7-8 Şubat tarihindeki seçimler hakkındaki yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasının istendiği savunmada adeta seçimin sonucu henüz yapılmadan ilan edildi ve “Aday olan Yılmaz Karaca, seçimi kazanamayacağı düşüncesiyle, iş bu dava yoluyla seçimi erteletmeye çalışmaktadır. Zira davaya konu ettiği itirazları ile diğer tüm itirazlarını seçim günü oluşturulacak divana bildirmesi ve bunları tutanak altına aldırması mümkündür” şeklinde ibretlik ifadelere yer verildiğini kaydeden Karaca şu ifadeleri kullandı: “BYEGM adına Av. Selami Bilgin imzasıyla mahkemeye verilen savunma metninde, ‘Genel müdürlüğümüzün seçimlerle ilgili işlemlerin yürütülmesine yönelik usul ve esasları belirleme yetkisinin bulunduğu kuşkusuzdur’ denilmesine karşın, gazete sahipliği ile uzaktan yakından ilgisi olmayan kişilere vekalet verilebilmesi neredeyse cansiperane biçimde sahipleniliyor, seçimlerin, ısrarla, usulsüzlüklerin olduğu BYEGM tarafından belirlenen şaibeli listeyle yapılması gerektiğine işaret ediliyor. Aynı savunma metninde, ‘Davacı tarafın genel müdürlüğümüze ulaşmış herhangi bir yazılı itiraz başvurusu yoktur’ denilerek akıl almaz bir yalana baş vurulmuş; Genel Müdür Mehmet Akarca’ya 27 Ocak 2017 tarihinde bizzat takdim edilen ve seçime katılacak tam dört adayın imzasını taşıyan, (Yılmaz Karaca, Mehmet Ali Dim, İbrahim Aslan, İsmail Temiz ki bunların tamamı gerçek gazete sahipleridir) yazılı itiraz dilekçesi, inanılmaz şekilde yok sayılmıştır. Kaldı ki, BYEGM’in aldığı erteleme kararı, bu itiraz dilekçesi sonrasında açıklanıp duyurulmuştur. Söz konusu savunma yazısında, kendi kendisiyle çelişilerek adeta hukuk dışılık örneği verilmiş, gazete sahiplerinden kuru bir imzanın dışında mühür, kaşe veya imza sirküleri istenmediğini unutularak; ‘Oy kullanma hakkını haiz gazete sahipleri, kendilerine gönderilen davet yazısındaki vekaletname formunu doldurarak gerekli belgelerle birlikte süresi içinde genel müdürlüğümüze gönderilmesi şarttır’ ifadesiyle yüce mahkemeyi yanıltma yoluna gidilmiştir. BYEGM’in savunmasında, bu seçimin zamanında yapılamaması halinde Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun toplanamayacağını ve BİK Yönetim Kurulu’nun seçilemeyeceğini iddia etmesi ise tam anlamıyla abesle iştigal olmuştur. Önemli bir kamu kurumu olarak BYEGM’in, aslında bitaraf olması gereken bir seçim öncesinde, böylesine tarafgir bir yaklaşım sergilemesini, Anadolu gazete sahiplerinin ve kamuoyunun takdirlerine sunuyor, yüce yargının her şeye rağmen en adil kararı vereceğine olan inancımı vurgulamak istiyorum.”

