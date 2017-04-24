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Teröristlerin deposu bulundu!

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü PKK’nın bulunan deposundan 32 adet patlayıcı düzeneği, EYP yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve ilk yardım malzemeleri ele geçirildi

Teröristlerin deposu bulundu!

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü PKK’nın bulunan deposundan 32 adet patlayıcı düzeneği, EYP yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve ilk yardım malzemeleri ele geçirildi

24 Nisan 2017 Pazartesi 15:50
Teröristlerin deposu bulundu!
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ELAZIĞ Karakoçan ilçesi kırsalında Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü PKK’nın bulunan deposunda 32 adet patlayıcı düzeneği, giyim ve ilk yardım malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’nın sözde Yayladere grubunu deşifre edilmesine yönelik istihbarat çalışması yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada, Karakoçan ilçesi Yücekonak köyü kırsalında mühimmat ve  çeşitli malzeme depoladığı tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen Jandarma Özel Harekat Timleri, toprağa gömülü bir depo ele geçirdi. Depodan 32 adet patlayıcı düzeneği, 14 adet Kalaşnikof mermisi, 1 adet şarjör, patlayıcı madde yapımında kullanılan çok sayıda blok halinde pil,  elektrik kablosu, tüp, 2 adet telsiz, giyim ve  ilk yardım malzemesi bulundu.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü tehdide karşı mücadelenin kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

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