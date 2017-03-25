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Teröristlere ait sığınaklar imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut-12' adı verilen operasyonda teröristlere ait barınaklarda çok sayıda ve miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Teröristlere ait sığınaklar imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut-12' adı verilen operasyonda teröristlere ait barınaklarda çok sayıda ve miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

25 Mart 2017 Cumartesi 13:05
Teröristlere ait sığınaklar imha edildi
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8'İNCİ Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında, Tunceli'nin merkez Çiçekli köyü Kurutlu Mahallesi bölgesinde dün Sabah PKK'lı teröristlerin sığınaklarını tespit ve imha etmek, terörist grupları etkisiz hale getirmek amacıyla Tunceli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı timlerince operasyon yapıldı. Operasyonda yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemeler şöyle:

"4 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1495 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 10 boş Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü,1 mayın, 550 kilo amonyum nitrat, 500 gram C4 patlayıcı, 1 roket atar, 3 anti tank roket atar mühimmatı, 2 anti personel roket atar mühimmatı, 7 roket atar sevk fişeği, 1 el bombası, 1 gece görüş dürbünü, 4 el dürbünü, saate bağlanmış 3 el telsizi, 51 adet büyük pil, 750 metre elektrik kablosu, 1 güneş paneli, 2 küçük tüp, 15 adet kesilmiş tüp başı, 1 araç aküsü, 16 terörist kıyafeti, 11 şemsiye, 153 kilo yiyecek malzemesi ile çok sayıda yaşam malzemesi."

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Anahtar Kelimeler:
TunceliSIĞINAKPKKSabahHasanJandarma
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