Teröristler topların içerisine patlayıcı tuzaklamış!

MARDİN'İN Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından içerisine patlayıcı döşenen 6 voleybol topu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dargeçit ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, evin bodrum katında yapılan aramada bulunanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı. Teröristler 6 voleybol topuna patlayıcı döşemişti.