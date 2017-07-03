Teröristin üzerindeki kroki patlayıcılara götürdü

DİYARBAKIR'IN Lice ilçesinde güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde özel güç sorumlusu Baran Salih Sinan kod adlı Mehmet Doğan'ın üzerinden çıkan kroki ve fotoğrafların çözümlemesi yapılarak, Mersin'deki bir dere yatağında 13 kilo 160 kilogram toz TNT ile 16 kilo 300 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lice ilçesinde devam eden operasyonlar sırasında 30 Haziran'da güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde özel güç sorumlusu Doğan'ın üzerinden çıkan kroki ve fotoğrafların çözümlemesi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Elde edilen bilgilerin iletildiği Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin refakatinde D-750 karayolu yakınındaki bir dere yatağında arama yaptı. Aramalarda 3 adet 5'er kilogramlık bidon içerisinde toplam 13 kilo 160 gram toz TNT ile 5 bidon içerisinde toplam 16 kilo 300 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.