Teröre baskı stratejisi

TERÖRE karşı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Jandarma, Polis Özel Harekât ve köy korucularının katılımıyla gerçekleşen Lice-Genç operasyonlarının ardından, bölgede verilen mücadele mercek altına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Terör neredeyse gidip buluyoruz. ‘Gabar, Cudi, Şırnak, Hakkâri sınırı bizim’ diye hava atıyorlardı. Şimdi fare, sıçan gibi kaçıyorlar” ifadesinin sahadaki yansıması ve sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler şöyle:

ÖNLEYİCİ OPERASYONLAR: Yaz-kış, kartipi demeden güvenlik güçleri sahada hava destekli dev operasyonlar düzenliyor. Aynı zamanda stratejik geçiş noktaları ve hâkim tepelerde, dağlık arazide, aramatarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre geçici üs bölgelerinde Mehmetçik sürekli nöbette. Eskiden olumsuz hava koşullarında operasyon düzenlenmediği için dağlık arazide sığınaklarda gizlenen terör örgütü mensuplarıyla karşılaşma gerçekleşmiyordu. Şimdi her an sıcak temas ihtimali var ve bunun sonuçları da alınıyor.



KOORDİNASYON: Güvenlik birimleri arasında üst düzey koordinasyonla polisasker ortak operasyonlar düzenliyor. Anlık istihbarat ve ihbar mekanizmaları güçlendirildi. Alınan en küçük istihbarat dikkate alınıp gereği yapılıyor. Valiler iç güvenlik harekâtında etkin görev üstleniyor.

ŞEHİRLERİN ÇEVRESİ: Şehir merkezlerinin çevresindeki kırsal alana yönelik operasyonlarla terör örgütüne göz açtırılmıyor ve militanlarının toparlanmasına fırsat verilmiyor. Böylelikle yakın kırsaldan gelip halkın üzerinde baskı kurulması önleniyor. Operasyonlar sayesinde bölge halkı rahatlamış durumda. Çok fazla yakalama gerçekleşiyor. Psikolojik üstünlük ve arazi hâkimiyeti güvenlik güçlerinde.

TEKNOLOJİ KULLANIMI: Artık terörle mücadelede insansız hava aracı (İHA), insansız keşif uçağı (İKU), bomba yüklü yerli İHA’ların kullanımı arazideki denklemi değiştirdi. Terörist sığınağından kafasını çıkardığı an İHA yakalıyor ve bu, anında operasyona dönüşüyor. Geçmişte ABD, silahlı Predator’leri Türkiye’ye vermediği için sıkıntılar yaşanıyordu.



SINIRDA SIKILAŞTIRMA: Sınırlara yüksek güvenlikli duvar örme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sadece Suriye sınırı değil, Irak sınırının geçit vermeyen yerlerine bile caydırıcı-önleyici çelik tel örgü örülüyor.

Tendürek ve Amanoslar’a duvar örme işlemleri başladı. Irak sınırındaki terörist geçiş noktalarına da özel çelik duvarlar örülüyor. Kritik yerlerde sürekli değil, parçalı ancak işlevsel hatlar oluşturuldu.

SONBAHARDA FOTOĞRAF: Terör örgütünü baskılama ve nefes aldırmamaya yönelik iç güvenlik harekâtının sonuçları sonbaharda gözden geçirilecek. Sahadaki durumun fotoğrafı çekilecek ve alınan sonuçlara göre yeni politika ve strateji izlenecek. Terör örgütü PKK’nın Irak ve Suriye’deki durumu da yeni stratejinin oluşturulmasında etkili olacak.

Hedef belli: PKK’nın, Irak ve Suriye sınırından içeriye baskı kurması, sıkıştırması ve tazyik yapması önlenecek. Bölge halkındaki olumlu havanın ve devlet otoritesinin kalıcı hale getirilmesi gerekiyor. Atılacak ekonomik ve sosyal destek adımlarıyla bölge halkı rahatlatılacak. Özetle, dış gelişmelere bağlı konjonktür değişene kadar terör örgütü marjinalleştirilip sınır dışına hapsedilecek.