Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu
25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Mart 2017 Alanya -...
Tırnak mantarını dert etmeyin
Tırnak mantarını dert etmeyin

Teröre baskı stratejisi

Hükümetin hayata geçirdiği yeni terörle mücadele stratejisi ile güvenlik güçleri yaz-kış, kar-tipi demeden sahada operasyona çıkıyor. Yeni strateji, terör örgütünün silahlı eylem ve operasyonel gücünü kırmayı ve halkın üzerinde baskı kurmasını engellemeyi amaçlıyor

Teröre baskı stratejisi

Hükümetin hayata geçirdiği yeni terörle mücadele stratejisi ile güvenlik güçleri yaz-kış, kar-tipi demeden sahada operasyona çıkıyor. Yeni strateji, terör örgütünün silahlı eylem ve operasyonel gücünü kırmayı ve halkın üzerinde baskı kurmasını engellemeyi amaçlıyor

25 Mart 2017 Cumartesi 10:38
Teröre baskı stratejisi
banner404

TERÖRkarşı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Jandarma, Polis Özel Harekât ve köy korucularının katılımıyla gerçekleşen Lice-Genç operasyonlarının ardından, bölgede verilen mücadele mercek altına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Terör neredeyse gidip buluyoruz. ‘Gabar, Cudi, Şırnak, Hakkâri sınırı bizim’ diye hava atıyorlardı. Şimdi fare, sıçan gibi kaçıyorlar” ifadesinin sahadaki yansıması ve sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler şöyle:

ÖNLEYİCİ OPERASYONLAR: Yaz-kış, kartipi demeden güvenlik güçleri sahada hava destekli dev operasyonlar düzenliyor. Aynı zamanda stratejik geçiş noktaları ve hâkim tepelerde, dağlık arazide, aramatarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor.
Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre geçici üs bölgelerinde Mehmetçik sürekli nöbette. Eskiden olumsuz hava koşullarında operasyon düzenlenmediği için dağlık arazide sığınaklarda gizlenen terör örgütü mensuplarıyla karşılaşma gerçekleşmiyordu. Şimdi her an sıcak temas ihtimali var ve bunun sonuçları da alınıyor.


KOORDİNASYON: Güvenlik birimleri arasında üst düzey koordinasyonla polisasker ortak operasyonlar düzenliyor. Anlık istihbarat ve ihbar mekanizmaları güçlendirildi. Alınan en küçük istihbarat dikkate alınıp gereği yapılıyor. Valiler iç güvenlik harekâtında etkin görev üstleniyor.

ŞEHİRLERİN ÇEVRESİ: Şehir merkezlerinin çevresindeki kırsal alana yönelik operasyonlarla terör örgütüne göz açtırılmıyor ve militanlarının toparlanmasına fırsat verilmiyor. Böylelikle yakın kırsaldan gelip halkın üzerinde baskı kurulması önleniyor. Operasyonlar sayesinde bölge halkı rahatlamış durumda. Çok fazla yakalama gerçekleşiyor. Psikolojik üstünlük ve arazi hâkimiyeti güvenlik güçlerinde.

TEKNOLOJİ KULLANIMI: Artık terörle mücadelede insansız hava aracı (İHA), insansız keşif uçağı (İKU), bomba yüklü yerli İHA’ların kullanımı arazideki denklemi değiştirdi. Terörist sığınağından kafasını çıkardığı an İHA yakalıyor ve bu, anında operasyona dönüşüyor. Geçmişte ABD, silahlı Predator’leri Türkiye’ye vermediği için sıkıntılar yaşanıyordu.


SINIRDA SIKILAŞTIRMA: Sınırlara yüksek güvenlikli duvar örme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sadece Suriye sınırı değil, Irak sınırının geçit vermeyen yerlerine bile caydırıcı-önleyici çelik tel örgü örülüyor.
Tendürek ve Amanoslar’a duvar örme işlemleri başladı. Irak sınırındaki terörist geçiş noktalarına da özel çelik duvarlar örülüyor. Kritik yerlerde sürekli değil, parçalı ancak işlevsel hatlar oluşturuldu.

SONBAHARDA FOTOĞRAF: Terör örgütünü baskılama ve nefes aldırmamaya yönelik iç güvenlik harekâtının sonuçları sonbaharda gözden geçirilecek. Sahadaki durumun fotoğrafı çekilecek ve alınan sonuçlara göre yeni politika ve strateji izlenecek. Terör örgütü PKK’nın Irak ve Suriye’deki durumu da yeni stratejinin oluşturulmasında etkili olacak.
Hedef belli: PKK’nın, Irak ve Suriye sınırından içeriye baskı kurması, sıkıştırması ve tazyik yapması önlenecek. Bölge halkındaki olumlu havanın ve devlet otoritesinin kalıcı hale getirilmesi gerekiyor. Atılacak ekonomik ve sosyal destek adımlarıyla bölge halkı rahatlatılacak. Özetle, dış gelişmelere bağlı konjonktür değişene kadar terör örgütü marjinalleştirilip sınır dışına hapsedilecek.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TerörBaskiStrateji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulgaristan Türklerin oy kullanmalarını engellemek için 
Bulgaristan Türklerin oy kullanmalarını engellemek için 
PKK için bir bunu yapmadıkları kalmıştı!
PKK için bir bunu yapmadıkları kalmıştı!
1 Nisan'da hepsi değişiyor! Konut satışı, GSS, BES, trafik sigortası...
1 Nisan'da hepsi değişiyor! Konut satışı, GSS, BES, trafik sigortası...

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals